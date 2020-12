Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait lancer plus de téléphones pliables en 2021 - en plus de la série Galaxy S21 - et lun dentre eux ne devrait pas être trop cher.

Samsung a lancé le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold 2 en 2020, et les deux téléphones seront probablement mis à jour en 2021. Galaxy Club a affirmé que le pliable le moins cher devrait en fait être le Galaxy Z Flip 3 avec connectivité 4G. Le site Web a partagé le numéro de modèle du prochain téléphone (SM-F720F) et a noté que la partie F indique quil sagit dun modèle 4G / LTE international à venir en Europe.

Gardez à lesprit que les appareils 5G internationaux de Samsung ont tous un B dans leurs numéros.

Le site Web navait pas dautres détails à révéler, mais étant donné que le Galaxy Z Flip 3 sera probablement une variante 4G lors de son lancement, il ne devrait pas être un appareil ultra-premium avec un prix élevé (comme nous le voyons habituellement avec Appareils 5G). Au lieu de cela, attendez-vous à ce que le pliable le plus cher de Samsung pour 2021 soit le Galaxy Z Fold 3.

En parlant du Galaxy Z Fold 3 ... Galaxy Club a noté que le Galaxy Z Flip 3 ne sappellera pas Galaxy Z Flip 2 lors de son lancement, même sil sagira dun rafraîchissement de deuxième génération. Cest parce que la société souhaite que la série Flip et Fold aille ensemble, et que le prochain Fold devrait sappeler le Galaxy Z Fold 3.

On pense que la série Galaxy S21 de Samsung arrivera en janvier, mais sa prochaine génération de pliables suivra probablement plus tard, au printemps.

Écrit par Maggie Tillman.