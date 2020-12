Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous sommes à peu près sûrs que les Samsung Galaxy S21 , S21 Plus et S21 Ultra seront dévoilés le 14 janvier, même si nous navons pas encore reçu de confirmation officielle.

Nous sommes également à peu près sûrs que nous en savons déjà beaucoup sur la nouvelle gamme de téléphones phare, avec beaucoup de rumeurs et de fuites au cours des dernières semaines.

La dernière est une prétendue vidéo pratique qui semble assez convaincante. Et, bien que nous ayons déjà vu du contenu pratique , celui de Random Stuff 2 a la touche supplémentaire de ce que lon prétend être une comparaison de photos avec un iPhone 12 Pro Max.

Maintenant, pour mettre cela en contexte, même si cest vrai, le Samsung Galaxy S21 + ne sera pas vraiment un rival direct de liPhone 12 Pro Max - ce sera plus probablement le Samsung Galaxy S21 Ultra. Et comme le Pro Max dApple possède le meilleur appareil photo de la dernière famille diPhone, il est probablement un peu injuste de les comparer.

1/10 Random Stuff 2

Une comparaison plus juste serait les caméras du S21 + et de liPhone 12 Max. Cependant, cest ce que nous avons et ce sont les résultats à portée de main jusquà présent. Nous ferons nos propres comparaisons lorsque les combinés S21 seront officiellement disponibles.

Dans létat actuel des choses, les prises de vue de liPhone 12 Pro Max sont clairement meilleures dans la vidéo, mais nous vous laisserons le soin de décider.

Écrit par Rik Henderson.