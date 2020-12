Samsung dévoilera le dernier matériel Exynos quelques jours avant le lancement du Galaxy S21

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien que les spéculations continuent de circuler sur le moment exact du lancement du Samsung Galaxy S21 , nous avons au moins un jour confirmé: le 12 janvier 2021.

Samsung a confirmé quil dévoilerait le SoC Exynos de nouvelle génération le 12 janvier, des rumeurs faisant état de ce matériel entrant dans lappareil Samsung Galaxy S21 qui sera annoncé deux jours plus tard le 14 janvier - sous réserve de la confirmation de Samsung, bien sûr.

Le débat sur le matériel Qualcomm vs Exynos fait rage, mais Samsung semble être de bonne humeur, affirmant dans le post Twitter quExynos est de retour. En toute honnêteté, Exynos na jamais disparu, mais Samsung a été critiqué ces dernières années pour avoir sorti certains appareils Galaxy avec Qualcomm et certains avec du matériel Exynos, différant selon les régions.

On laisse entendre que cette nouvelle génération corrigera les torts et remettra Exynos sur la carte des performances. Le nouveau matériel devrait sappeler Exynos 2100 et nous pouvons voir ici le jeu entre le S21 et lannée 2021, ce qui en fait une nouvelle histoire marketing.

On a longtemps pensé quil sagirait dun matériel 5 nm avec le Qualcomm Snapdragon 888 et l Apple A14 Bionic passant tous deux à cette architecture avec des lancements récents. Une fuite récente a suggéré un seul cœur ultra haute performance de 2,9 GHz, 3 cœurs de performance de 2,8 GHz et 4 cœurs déconomie dénergie de 2,4 GHz dans un arrangement ARM big.LITTLE familier.

Avec cette partie de laccord à lécart, il ne faudra pas longtemps avant que Samsung confirme son prochain événement Galaxy Unpacked.

Écrit par Chris Hall.