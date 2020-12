Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Samsung Galaxy S21 étant peut-être à quelques semaines de ses débuts, des fuites concernant les appareils font rapidement surface. Le dernier exemple est un lot de rendus de presse illustrant les couleurs du Galaxy S21 et du Galaxy S21 +.

Leaker Evan Blass a partagé lensemble de la gamme Galaxy S20 via quelques articles différents sur sa page Voice, révélant plusieurs options de couleur pour le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra. Le Galaxy S21 + sera disponible dans une option lilas ou violette ainsi quen blanc et noir, tandis que le Galaxy S21 Ultra sera présenté uniquement en noir et blanc. WinFuture , cependant, a également partagé des images du Galaxy S21 Ultra, y compris dans un modèle Phantom Silver.

1/2 Evan Blass

Le Galaxy S21 Ultra devrait être le plus grand de la gamme, grâce à son OLED WQHD + (1440p) de 6,8 pouces. Le téléphone haut de gamme proposera également un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une prise en charge du support S Pen, qui ne sera pas inclus. En ce qui concerne les appareils photo, il pourrait être livré avec une caméra arrière de 108 mégapixels aux côtés dun appareil photo ultra-large de 12 mégapixels, de 10 mégapixels 3x optique et de 10 mégapixels à zoom optique 10x. Il aura également un zoom spatial 100x.

1/2 WinFuture

Comme Evan Blass, Roland Quandt de WinFuture a beaucoup de succès en matière de fuites dappareils. Son dernier rapport et ses derniers rendus de presse indiquent que le Galaxy S21 standard devrait être disponible en blanc fantôme, ainsi quen or rose, lilas ou violet et noir. Le site a également partagé une image du Galaxy S21 + en noir.

Les rumeurs suggèrent que ces deux téléphones Samsung fonctionneront avec le chipset Qualcomm Snapdragon 888 ou Exynos 2100, et quils disposeront décrans plats FHD + OLED 120 Hz mesurant 6,2 pouces et 6,7 pouces. Le plus petit Galaxy S21 offrira une batterie de 4000 mAh et trois appareils photo (12 mégapixels principal, 12 mégapixels ultrawide et 64 mégapixels) téléobjectif, tandis que le Galaxy S21 + aura une batterie plus grande de 4800 mAh et le même réseau de caméras.

Consultez notre tour dhorizon de la série Galaxy S21 pour un aperçu complet de toutes les fuites, rendus et spéculations sur les téléphones à venir.

Écrit par Maggie Tillman.