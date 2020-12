Samsung devrait lancer des modèles Z Flip et Z Fold moins chers en 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La future stratégie de smartphone de Samsung comprendra lexpansion des modèles de téléphones pliables, avec deux versions des futurs Z Flip et Z Fold attendues en 2021.

Tout au long de 2020, on a beaucoup parlé de la montée des pliables et du déclin des smartphones réguliers itératifs, beaucoup disant quen 2021, Samsung abandonnera la série Note et déplacera la prise en charge du S Pen vers dautres appareils.

Remplir lespace premium est une extension des modèles pliants. Jusquà présent, lobstacle au pliage des modèles a été le prix et on sattend à ce que Samsung y remédie avec la sortie de nouveaux modèles en 2021. Bien que lon sattende toujours à ce quun Galaxy Z Fold 3 et un Z Flip 3 soient dans des positions premium, il est prédit que il y aura des versions plus abordables de chaque appareil pour favoriser ladoption des téléphones de nouvelle génération.

Un rapport dETNews suggère que quatre nouveaux modèles de pliage seront lancés au cours du second semestre 2021 et nous nous attendons à ce que ce soit en août ou en septembre, traditionnellement au moment où la série Note a été actualisée.

On sattend à ce que le Z Fold 3 prenne en charge lentrée S Pen pour la première fois, agissant en remplacement de la note. Le rapport fait également référence à un Z Flip «général», susceptible dêtre le modèle qui se rapproche des prix actuels des smartphones.

Il y a eu un lent filet de spéculation sur les téléphones pliables moins chers auparavant. Plus récemment, un rapport indiquait quil y aurait un Z Flip plus abordable , tandis que les rumeurs d un Fold e ou Fold Lite couraient tout au long de 2020. Nous nous attendons à ce que 2021 soit une grande année pour les smartphones de Samsung. Il semble que le Galaxy S sera mis à jour avec un événement le 14 janvier 2021, puis suivi dun grand lancement de téléphone pliable, même pour la seconde moitié de lannée.

Écrit par Chris Hall.