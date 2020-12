Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On sattend généralement à ce que la gamme de smartphones Samsung Galaxy S21 soit annoncée le mois prochain, pour commencer 2021 en beauté. Cela signifie les fuites quils arrivent.

Les derniers détaillent certaines des spécifications du Samsung Galaxy S21 Ultra haut de gamme - grâce à un benchmark GeekBench publié - et les différentes options de stockage et de couleur de toute la famille dappareils. Il y a aussi ce que lon prétend être la première image de presse officielle à avoir été divulguée [ci-dessus].

Samsung organiserait un événement le 14 janvier 2021, avec des précommandes pour les Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra à commencer le lendemain. Ils seront ensuite expédiés à partir du 29 janvier, dit-on.

Le test de référence du S21 Ultra (tel que trouvé par 91Mobiles) révèle quil fonctionnera sur le propre processeur Exynos 2100 de Samsung - au moins, une variante le fera. Il aura également 12 Go de RAM et le sport Android 11 de la boîte.

En outre, WinFuture affirme que le combiné prend en charge le S Pen - le propre stylet de Samsung qui nest généralement fourni quavec la série Note.

Le même site Web a répertorié les différentes options de stockage et de couleur auxquelles vous pouvez vous attendre pour chaque nouveau téléphone.

Le Samsung Galaxy S21 standard sera disponible dans des schémas de couleurs gris, blanc, rose et violet, avec des options de 128 Go et 256 Go. Le Samsung Galaxy S21 + sera également livré avec les mêmes variantes de stockage, mais en argent, noir et violet.

Enfin, le Samsung Galaxy S21 Ultra serait disponible en argent et en noir, avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage.

Écrit par Rik Henderson.