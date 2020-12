Samsung Galaxy Z Flip 3 pourrait coûter moins cher que les modèles précédents

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain smartphone à clapet pliable de Samsung sera moins cher que ses prédécesseurs, selon la dernière analyse de la chaîne dapprovisionnement.

Le rapport provient de DSCC, spécialisé dans la recherche des derniers développements sur le marché des technologies daffichage. En plus de rendre compte déléments tels que les progrès technologiques, il examine également les coûts, la fabrication et les tendances générales.

Une de ces notes dans son dernier rapport affirme que le Galaxy Z Flip 3 (ou quel que soit le nom du prochain modèle Z Flip) sera plus abordable que le Z Flip dorigine ou le Z Flip 5G de suivi.

Ce nest que le début, en ce qui concerne les prédictions du cabinet de recherche, qui indique également que Samsung pourrait lancer un autre facteur de forme pliable pour accompagner la gamme Galaxy Z Fold et Z Flip pour 2021.

On prétend que Samsung pourrait planifier un smartphone enroulable avec un écran extensible pourrait également être en développement, ce qui le verrait se joindre à TCL et Oppo dans l étude de cette utilisation des panneaux flexibles.

Pour beaucoup, les premiers smartphones pliables étaient considérés comme un luxe inutile et une niche, principalement en raison de leurs prix de détail très élevés.

Les appareils de Samsung, par exemple, se trouvaient dans le parc de balle de 1500 $ et poussaient plus haut vers 2000 $. Pour que les smartphones pliables deviennent courants, ce coût doit baisser et - si lon veut faire confiance à lanalyse récente - nous verrons peut-être cela se produire lannée prochaine.

Écrit par Cam Bunton.