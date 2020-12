Samsung Galaxy S21 passe par la FCC, Snapdragon 888 en remorque

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fuites sont si épaisses et si rapides sur les appareils Samsung Galaxy S21 que nous en apprenons soudain beaucoup sur ce que ces téléphones vont offrir.

Le dernier document à paraître est le résultat de tests FCC, qui confirme en partie que le Snapdragon 888 - récemment annoncé par Qualcomm - alimentera au moins certains modèles du Galaxy S21.

Samsung a historiquement divisé ses appareils entre les marchés, certains obtenant la version Snapdragon et dautres une version Exynos. Les rumeurs jusquà présent suggèrent que lExynos 2100 alimentera les modèles Galaxy S21 en Europe et dans certaines autres régions, tandis que Qualcomm sera à lintérieur des modèles aux États-Unis et en Corée.

Surtout, la liste FCC fait passer le Snapdragon 888 de la rumeur à un fait plus concret, sans que nous doutions que Samsung choisisse ce matériel pour ses smartphones de nouvelle génération.

Mais le timing est également important, car ce type de documents napparaît normalement quau moment où un appareil est sur le point dêtre lancé. Des rumeurs ont suggéré que Samsung allait annoncer la nouvelle famille Galaxy S21 le 14 janvier.

Cest environ un mois plus tôt que les années précédentes et on ne sait pas pourquoi Samsung veut faire ce mouvement plus tôt. En règle générale, Samsung se lance juste avant le salon professionnel du Mobile World Congress , qui se tient normalement en février. Lémission a été repoussée à juin 2021, alors peut-être que Samsung ne voit plus besoin dessayer de planifier le lancement à proximité dun énorme événement international sur les smartphones.

Samsung pourrait essayer de voler une avance sur ses concurrents en entrant sur le marché plus tôt dans le cycle, peut-être pour faire de la place pour la mise à jour prévue de ses appareils pliants prévue plus tard dans lannée.

Quelle que soit la motivation, il ny a actuellement aucune confirmation dun événement Galaxy Unpacked, mais le poids des informations et la fréquence des fuites suggèrent que nous verrons bientôt quelque chose dofficiel.

Écrit par Chris Hall.