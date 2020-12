Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série phare de nouvelle génération de Samsung, le Galaxy S21 , arrive bientôt. Alors, naturellement, les fuites saccélèrent.

Des rendus et des vidéos promotionnelles de lappareil - soi-disant de Samsung lui-même - sont apparus en ligne, grâce à Android Police . Le Samsung Galaxy S21 5G est représenté dans une couleur Phantom Violet. Nous pouvons voir son écran plat, son appareil photo perforé centré, sa lunette avant minimale et le cadre du téléphone, qui devient une partie de la bosse de lappareil photo.

En parlant de la bosse de lappareil photo, qui a un ton bronzé, il comprend une configuration à trois caméras, qui comprendrait un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. Le flash est éteint vers la droite.

Le modèle Galaxy S21 + 5G est similaire au Galaxy S21 5G, en ce qui concerne la conception et la matrice de caméras, alors attendez-vous à voir les différences entre les deux se résumer à la taille de lécran et à lautonomie de la batterie. Si vous voulez un téléphone radicalement différent, vous voudrez regarder le Galaxy S21 Ultra, qui dispose dun écran incurvé et dun système à quatre caméras au lieu de la triple caméra.

On pense que la configuration à quatre caméras héberge un seul périscope avec un zoom super téléobjectif 10 mégapixels 10x, un capteur principal 108 mégapixels, un ultra-large 12 mégapixels et un téléobjectif 3x 10 mégapixels. Il dispose également dun système de mise au point automatique laser à bord.

Le prochain événement Unpacked de Samsung aura probablement lieu le 14 janvier 2020, et les téléphones seront lancés des semaines plus tard, le 29 janvier. Pour plus dinformations, y compris les spécifications internes et les prix supposés, consultez le tour dhorizon de Pocket-lint ici.

Écrit par Maggie Tillman.