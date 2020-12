Le Samsung Galaxy S21 peut ne pas être livré avec un chargeur ou des écouteurs après tout

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un rapport récent suggère que Samsung suivra les traces dApple en choisissant de ne pas inclure dadaptateur secteur ou découteurs dans lemballage de son prochain téléphone phare .

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le site brésilien, Tecnoblog, qui a découvert un rapport à Anatel (léquivalent brésilien de FCC), qui déclare (grossièrement traduit) que "le téléphone portable ne sera pas vendu avec une alimentation" et aussi "le téléphone portable ne sera pas vendu avec des écouteurs ".

Reste à savoir sil sagira ou non dune approche globale. Une rumeur a récemment suggéré que le contraire était vrai et que Samsung inclurait un chargeur et des écouteurs dans son emballage.

On ne sait pas ce qui est vrai, ou si cela pourrait être un cas davoir une approche sur le marché sud-américain, et une autre approche ailleurs. Nous ne le saurons probablement avec certitude que lorsque Samsung commercialisera la série Galaxy S21.

Il y a eu une pression croissante sur les grands géants de la technologie qui expédient des millions de téléphones chaque mois pour réduire leur impact négatif sur la planète.

Cela consiste en partie à réduire son empreinte carbone en rendant le transport plus efficace, mais aussi en réduisant les déchets électroniques inutiles.

Apple a décidé de réduire les déchets électroniques dans ses produits avec les téléphones de la série iPhone 12 et, ce faisant, a pu réduire la taille de ses boîtiers de vente au détail, permettant ainsi à lentreprise den intégrer davantage dans des envois de même taille.

Il a également été présenté comme une mesure visant à empêcher les chargeurs et les écouteurs supplémentaires de se rendre à la décharge, complètement inutilisés.

Pour Samsung, il serait logique dêtre considéré comme lun des premiers leaders dans la démarche visant à rendre les produits plus respectueux de lenvironnement. Quoi quil en soit.

Écrit par Cam Bunton.