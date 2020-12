Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu un torrent de fuites sur les prochains appareils Samsung Galaxy S21, qui devraient être lancés au début de 2021.

Grâce à une nouvelle série de rendus et de détails de LetsGoDigitial, nous avons maintenant un aperçu complet du téléphone. LetsGoDitigal a un bilan respectable et ces détails ajoutent à une image croissante de certitude sur les futurs téléphones Galaxy.

À partir du S21 Ultra, vous pouvez vous attendre à un appareil de 6,8 pouces avec un écran incurvé - le seul téléphone de la famille à conserver ces bords incurvés que Samsung a popularisés. Il offrira une résolution adaptative de 120 Hz et Quad HD - tout en prenant également en charge le S Pen, bien que le téléphone nait pas de logement pour le S Pen, il le prendra simplement en charge.

Le Galaxy S21 Ultra présente un design rafraîchi à larrière, avec ce module de caméra sétendant jusquau bord du cadre. Le S21 Ultra devrait conserver de nombreuses fonctionnalités de son prédécesseur, avec un appareil photo principal de 108 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et une paire de téléobjectifs de 10 mégapixels, prenant en charge un zoom optique 3x et 10x. Bien que lon sattende à ce que DepthVision soit supprimé, il sera probablement remplacé par le système de mise au point automatique laser du Galaxy Note 20 Ultra, ou par un nouveau capteur de temps de vol .

Il devrait y avoir une batterie de 5000 mAh avec une charge de 45 W, avec un chargeur de 25 W dans la boîte.

Le Galaxy S21 Ultra - et les autres modèles - devraient être alimentés par le Qualcomm Snapdragon 888 ou lExynos 2100, selon votre région, avec 12/16 Go de RAM et 128/512 Go doptions de stockage. La fuite ne suggère aucun support pour microSD, ce qui serait un changement de direction pour Samsung.

Le Samsung Galaxy S21 + devrait avoir un écran de 6,7 pouces, mais suivant le Galaxy S20 FE avec un écran Full HD de 120 Hz (non adaptatif) et plat - et un passage à une construction en plastique plutôt quen verre pour larrière du téléphone

La disposition de lappareil photo devrait être similaire à celle du S20, avec un appareil photo principal de 12 mégapixels, un ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. On pense que le capteur DepthVision est tombé.

Il y a probablement une batterie de 4800 mAh, prenant en charge une charge de 25 W, mais fournie avec un chargeur de 15 W.

Le Galaxy S20 ordinaire devrait tomber à 6,2 pouces, mais correspondrait étroitement au Galaxy S21 + en termes de fiche technique. La batterie sera plus petite, à 4000mAh.

Cela décrit le Galaxy S21 Ultra a le héros de la famille, mais étant donné les excellentes performances du Galaxy S20 FE - qui semble être linspiration du Galaxy S21 + - nous soupçonnons que beaucoup remettront en question la poursuite dappareils phares de plus en plus chers. Reste à savoir si Samsung réduira les prix des S21 et S21 + ordinaires pour attirer les acheteurs.

On sattend à ce que Samsung annonce les nouveaux appareils lors dun événement Galaxy Unpacked le 14 janvier .

Écrit par Chris Hall.