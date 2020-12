La mise à jour de Samsung One UI 3 commence officiellement, Android 11 en remorque

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung teste et taquine Samsung One UI 3 depuis un certain temps, ce que les propriétaires dappareils Samsung attendaient avec impatience, car cela signale également le passage de la société à Android 11 sur de nombreux appareils.

Samsung avait précédemment promis que le Galaxy S20 serait le premier bénéficiaire de la mise à jour et dans les délais prévus, la société a livré. À partir de décembre, le déploiement a commencé pour les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra en Corée, aux États-Unis et dans de nombreux pays européens. Il ny a actuellement aucune référence au Galaxy S20 FE.

Le prochain en ligne sera les appareils Note 20, Z Fold 2, Z Flip, Note 10, Fold et les anciens Galaxy S10. Samsung a déclaré le 3 décembre que cela se produirait dans les "prochaines semaines", notant quil atterrit souvent sur différents marchés à un moment légèrement différent.

Les appareils Galaxy A de Samsung recevront des mises à jour au cours du premier semestre 2021, ce qui, bien quappétissant, englobe les 6 prochains mois, de sorte que certains appareils seront probablement remplacés par de nouveaux modèles avant que les plus anciens ne soient déplacés vers le dernier logiciel.

Android - et Samsung en particulier - a longtemps été critiqué pour son processus de mise à jour apparemment lent. Apple a tendance à mettre à jour tous ses appareils en une seule journée et cela a été utilisé comme un bâton de chantier pour battre la plate-forme rivale, bien que les réalités ne soient pas si simples. Samsung a, par rapport aux années précédentes, été plus rapide pour pousser les mises à jour dans cette dernière itération.

Samsung propose de nombreuses autres variantes de produits sur le marché, ainsi quune couche complète de personnalisation qui repose sur le logiciel Android et qui prend du temps à sadapter. Il est également vrai que la version Android ne fait pas dénormes différences dans de nombreux cas, car une grande partie des fonctionnalités du logiciel est dégroupée, pouvant être mise à jour au coup par coup tout au long de lannée, plutôt que davoir besoin dun gros vidage de logiciel comme iOS.

Android 11 nest pas très différent dAndroid 10, mais cest là que One UI 3 cherche à améliorer lexpérience des propriétaires de Samsung. Il y a une refonte visuelle, des widgets fraîchement conçus, des mouvements et des animations plus fluides, pour améliorer lutilisation quotidienne.

Il y a des ajustements et des changements dans le logiciel, donc si vous êtes un utilisateur dun appareil Samsung, il est maintenant temps de mettre à jour. Vous pouvez trouver le calendrier des mises à jour dans lapplication Samsung Members, disponible sur le Galaxy Store si vous vous demandez quand vous pourriez lobtenir.

Écrit par Chris Hall.