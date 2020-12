Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon la rumeur depuis plusieurs mois, Samsung cesserait sa série Galaxy Note - Reuters citant désormais un certain nombre de sources non divulguées de lentreprise pour étayer cette affirmation.

Cela signifierait, après sa sortie initiale en 2011, que la série Galaxy Note - célèbre pour son intégration dun stylet - natteindrait pas son succès de dix ans, le Note 20 étant désormais censé être le dernier de la série.

Ce n’est peut-être pas une surprise. Alors que la société rapproche ses fonctionnalités haut de gamme de la série Galaxy S du Galaxy Note - bien que le premier ne dispose pas du stylet intégré - cest devenu de plus en plus comme si les deux avaient convergé. Nous avons dit à peu près la même chose à propos du Note 20 Ultra , qui est un téléphone fantastique qui na pas de raison dachat suffisante.

Alors que Reuters suggère que la note sera coupée à la suite de la chute des ventes de téléphones haut de gamme - pas de surprise dans la situation économique du monde en 2020 - nous ne pensons pas que ce soit aussi simple que cela.

Samsung est clairement conscient de sa concurrence, souvent dorigine chinoise, créant des téléphones puissants à moindre coût. Mais il a déjà répondu avec des appareils comme le Galaxy Note 20 Fan Edition - un produit phare à prix réduit qui ne lésine pas sur les fonctionnalités.

Avec de tels appareils savérant un succès pour Samsung, il naurait pas de sens de continuer à utiliser deux lignes téléphoniques phares qui sont si similaires. Nous prévoyons que la société coréenne continuera à stimuler la recherche et le développement de ses téléphones pliables - tels que le Fold 2 - avec la série Galaxy S arrivant dans des versions phares complètes et plus abordables. Il ny a plus de place pour la note sur un tel marché, selon la propre conception de Samsung.

Cela a été une bonne course, Galaxy Note, alors bien que 2020 soit peut-être votre dernière, nous vous saluons pour être un pionnier.

Écrit par Mike Lowe.