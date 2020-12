Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S21 serait lancé avant le calendrier habituel du printemps du fabricant, même dès janvier, ce qui explique probablement pourquoi les rumeurs et les fuites se multiplient.

Pour commencer, le site italien CoverPigtou a publié une sélection de rendus du Samsung Galaxy S21 + (ou Galaxy S21 Plus, si vous le souhaitez). Il y a aussi une vidéo animée.

Ils sont prétendument basés sur des spécifications CAO et peuvent donc avoir une licence artistique attachée.

Le Samsung Galaxy S21 + serait légèrement plus grand que le S20 +, mesurant 161,55 x 75,6 x 7,86 mm. Le plus grand changement, selon le site, est que lunité de caméra se déplace plus à gauche, agissant plus comme une caractéristique de conception découpée quune "bosse".

On prétend que le combiné portera trois caméras à larrière, plus un flash. Il aura également un écran de 6,8 pouces - légèrement plus grand que celui du S20 +.

Naturellement, le S21 standard se ressemblera. Il ny a pas encore de rendus affichés du S21 Ultra.

En plus de ces images de conception, un autre fuyant - Landsk - prétend avoir vu un prix possible pour la famille S21.

Le Samsung Galaxy S21 tomberait entre 850 $ et 899 $; le Galaxy S21 + coûterait entre 1 050 $ et 1 999 $; et le S21 Ultra, de 1250 $ à 1299 $.

Écrit par Rik Henderson.