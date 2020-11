Le Samsung Galaxy Z Flip de nouvelle génération pourrait avoir un écran de 120 Hz, lancement mi-2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On na pas beaucoup parlé dun futur appareil Z Flip. Alors que les modèles Galaxy S21 ont connu un certain nombre de fuites, y compris des rendus de conception, le Z Flip na pas reçu la même attention.

Cependant, quelques histoires ont commencé à pointer vers les projets de Samsung. La première est que nous ne nous attendons pas à ce que le Samsung Galaxy Z Flip 2 ou 3 (quel que soit son lancement) soit annoncé aux côtés des nouveaux appareils Galaxy S.

Les rumeurs disent que le Galaxy S pourrait être lancé plus tôt que dhabitude, certains disant janvier 2021, mais le Z Flip ne devrait pas être lancé avec eux. Le média coréen The Elec affirme que des sources disent quil sera annoncé après le premier trimestre, laissant une séparation entre les lignes Galaxy S et Galaxy Z Flip.

Samsung a déjà annoncé son intention de développer lactivité des téléphones pliables.

Sappuyant sur la chronologie potentielle du nouveau combiné, le leaker fiable UniverseIce a suggéré quil serait équipé dun écran 120 Hz. Il est probable que Samsung poussera pour luniformité des taux de rafraîchissement de lécran sur ses appareils haut de gamme et cela serait attendu aux prix les plus élevés - tout en offrant un mécanisme pour lancer des pliables sous-phares avec des écrans à 60 Hz comme différenciateur de prix.

Labsence de rumeurs sur le Z Flip de nouvelle génération nous suggère que le lancement est encore loin - nous ne savons même pas comment il sera nommé pour le moment, Samsung utilisant Z Flip et Z Flip 5G pour le deux premières itérations de ce téléphone, ce qui pourrait conduire à lappeler Z Flip 3.

Écrit par Chris Hall.