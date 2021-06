Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé le Galaxy Z Fold 2 aux côtés du Note 20 lors dun événement en août 2020, suivi de tous les détails début septembre 2020, nous arrivons donc à un an depuis le dernier appareil Fold, ce qui devrait signifier quun rafraîchissement est dû.

Il y a eu beaucoup de rumeurs autour du Galaxy Z Fold 3. Cette fonctionnalité résume tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Galaxy Z Fold 3, y compris les fonctionnalités que nous pourrions voir, quand il devrait sortir et à quoi il pourrait ressembler. aimer.

3 août 2021 ?

En vente le 27 août 2021 ?

Probablement autour de 1800 £/2000 $

Le Galaxy Fold original a été révélé au Mobile World Congress 2019 , suivi dun modèle "fixe" au salon de lélectronique grand public de Berlin IFA en 2019. Lappareil de deuxième génération a ensuite été révélé en septembre 2020, il ny a donc pas de modèle pour le Galaxy Z Fold comme avec les autres appareils de Samsung.

Des rumeurs précédentes affirmaient que le Galaxy Z Fold 3 pourrait apparaître en juin 2021 et avec le Mobile World Congress prévu pour le 28 juin 2021, cétait plausible. Cela dit, juillet a également été une suggestion, tout comme août, faisant de la fin de lété un concurrent sérieux pour le lancement.

Les derniers rapports affirment que Samsung organisera un événement Unpacked le 3 août pour le Z Fold 3 et le Z Flip 3, suivi dune date de mise en vente le 27 août. Mais rien nest officiel pour le moment.

En termes de prix, nous nous attendons à ce quil se situe dans la même région que le Galaxy Z Fold 2, qui coûte 1799 £ au Royaume-Uni et 1999 $ aux États-Unis. Donc, si vous recherchez le prochain produit phare pliable de Samsung, il est peut-être temps de commencer à économiser.

Pli vertical

Cadre darmure ?

Indice IP

Compatibilité S Pen ?

Nous nous attendons à ce que le Samsung Galaxy Z Fold 3 adopte le même pli vertical de style livre que le Galaxy Fold et le Galaxy Z Fold 2 dorigine, en réservant le pli horizontal pour la série Galaxy Z Flip . Nous nous attendons également à voir la charnière offrir à nouveau plusieurs angles.

Il y a eu des rumeurs suggérant que lappareil serait compatible avec le S Pen, comme le Galaxy S21 Ultra . Cela pourrait voir un emplacement intégré dans lappareil comme le Note, ou cela pourrait simplement signifier que le S Pen fonctionnera sil est acheté séparément, comme le S21 Ultra. Des rumeurs de compatibilité du S Pen ont fait surface avant que le Galaxy Z Fold 2 ne soit également révélé, mais on pensait que lécran pliable ne pouvait pas supporter les pressions exercées par le stylet, que Samsung a apparemment maintenant surmontées.

Un brevet a fait surface, montrant lutilisation du S Pen sur un téléphone pliable, ressemblant beaucoup au Galaxy Fold dorigine. Cest loin dêtre une confirmation que cela se produira sur le Fold 3, mais il semble que ce soit un objectif à long terme de Samsung. Il y a également des fuites dimages montrant un écart légèrement plus petit entre les deux moitiés de lécran pliable et ces images montrent également une caméra frontale sous-écran.

Un autre brevet suggère que le Z Fold 3 - ou un futur appareil Z Fold - pourrait opter pour des commandes gestuelles au lieu de boutons et que les utilisateurs pourront personnaliser les gestes et les actions.

Il y a eu des discussions sur létanchéité avant larrivée du Z Fold 2, mais il semble que le Z Fold 3 pourrait obtenir un indice IP . Des sources ont révélé quil obtiendrait une cote IP, mais le niveau reste inconnu.

Samsung a également déposé une marque pour lexpression Armor Frame. On suppose que le Galaxy Z Fold 3 pourrait être le premier bénéficiaire dun nouveau design ou dun nouveau matériau pour renforcer le cadre du téléphone.

Externe et interne

Taux de rafraîchissement de 120 Hz en interne probable

Nous nous attendons à ce que le Samsung Galaxy Z Fold 3 ait un grand écran flexible à lintérieur, ainsi quun écran externe lorsquil est plié, comme lont fait les modèles précédents.

Le Galaxy Z Fold 2 dispose dun écran principal de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz , couplé à un écran extérieur de 6,2 pouces. Il y a une caméra perforée à lavant, bien quil y ait eu quelques rumeurs indiquant que le Z Fold 3 pourrait avoir une caméra sous-écran, ce qui pourrait permettre un écran externe plus grand que le Z Fold 2.

Il est également affirmé que lécran principal sera de 7,55 pouces au lieu de 7,59 pouces, et lécran de couverture sera de 6,21 pouces au lieu de 6,23 pouces.

Qualcomm Snapdragon 888 probable

Exynos avec GPU AMD ?

12 Go de RAM/256 Go de stockage

Connectivité 5G

Attendez-vous à du matériel phare sous le capot du Galaxy Z Fold 3. Aucune rumeur na suggéré les spécifications exactes que nous pourrions voir sur le Z Fold 3, mais il pourrait sagir du Qualcomm Snapdragon 888 sous le capot, avec une bonne quantité de RAM - probablement à au moins 12 Go - et au moins 256 Go de stockage. Alternativement, Samsung pourrait utiliser Exynos avec le GPU AMD - sur lequel la société travaillerait.

La capacité de la batterie serait légèrement inférieure à celle du Galaxy Z Fold 2, mais identique à celle du Fold dorigine, à 4380 mAh.

En termes de connectivité, le Fold dorigine et le Z Fold 2 étaient compatibles 5G , nous nous attendons donc à la même chose pour le Z Fold 3.

Devant perforé

Caméra sous-écran ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 possède une triple caméra arrière et une double caméra frontale perforée de 10 mégapixels.

La caméra arrière est composée dun appareil photo principal de 12 mégapixels, dun téléobjectif de 12 mégapixels et dun appareil photo ultra-large de 12 mégapixels.

Il y a des rumeurs selon lesquelles ce système de triple caméra arrière pourrait ne pas changer grand-chose dun appareil de deuxième à troisième génération. Cela peut être dû aux contraintes despace et donc aux limitations quant à lutilisation raisonnable de capteurs et dobjectifs plus grands dans la conception du téléphone.

Cependant, la grande nouvelle est que le Z Fold 3 est pratiquement confirmé pour héberger un appareil photo sous-écran - ou «UPC» (Under Panel Camera), car Samsung a déposé cette technologie. Des images divulguées sur Twitter montrent également le Z Fold 3 apparent avec cet UTC.

Voici les rumeurs entourant le Galaxy Z Fold 3 jusquà présent.

Un nouveau rapport indique que les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 seront dévoilés lors dun événement Unpacked le 3 août. La production de masse aurait commencé.

Le rapport affirme que le Samsung Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 seront expédiés à partir du 27 août.

« Peut confirmer : le Fold 3 a une caméra sous-écran », lit-on dans le Tweet de Max Winebach, un rédacteur indépendant pour Android Police avec une solide expérience.

LOrganisation mondiale de la propriété intellectuelle a accordé à Samsung un brevet (via LetsGo Digital) pour "Galaxy Z Fold Squeeze Gesture". Cela suggère que Samsung pourrait échanger des boutons contre des gestes dans le Z Fold 3 et choisir les gestes qui effectuent certaines tâches.

Des sources affirment que Samsung envisage un événement Unpacked en août pour révéler trois appareils, dont le Z Fold 3, le Z Flip 3 et le Samsung Galaxy S21 FE.

Lutilisateur de Twitter @TheGalox_ a tweeté quelques images du Galaxy Z Fold 3 montrant une caméra sous-écran, un écart plus petit entre les deux plis et une triple caméra. Le téléphone serait disponible dans les couleurs noir, argent et vert, et une couleur beige a également été notée.

The Galox

Des sources parlant à SamMobile ont révélé que le Galaxy Fold 3 aura une cote IP.

Samsung a déposé une demande de marque du terme Armor Frame , déclarant quil sapplique aux smartphones. Il peut être appliqué à un nouveau design ou à un nouveau matériau sur le Galaxy Fold 3.

Le site dinformation coréen The Elec affirme que le Samsung Galaxy Z Fold 3 aura une capacité de batterie inférieure à celle du Z Fold 2, ainsi quun écran principal plus petit sans bordures.

Un brevet non couvert montre lutilisation dun stylet sur un téléphone pliable, suggérant que cela reste une ambition à long terme pour Samsung.

Un rapport du média coréen ET News , a affirmé que Samsung avait "réussi à implémenter la fonction de stylet pour les téléphones pliables présentant des difficultés techniques élevées" et quil arrivera sur le Galaxy Z Fold 3.

Une fuite fiable dinformations sur Samsung a suggéré quil y aurait une vitrine du GPU Samsung-AMD en juin, ce qui pourrait être juste à temps pour le voir lancer dans le Galaxy Z Fold 3.

Ice Universe a affirmé que le Samsung Galaxy Z Fold 3 est "très susceptible" dimplémenter une caméra frontale sous-écran.

Galaxy Z Fold3 est encore très susceptible dadopter UPC pic.twitter.com/DD6TMPLlM0 – Univers de glace (@UniverseIce) 15 février 2021

Leaker Ice Universe a affirmé que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 2/3 pourraient être lancés en juillet, ce qui placerait le lancement des prochains appareils pliables au milieu des lancements du Galaxy S et du Galaxy Note.

Samsung Display envisagerait de développer des écrans coulissants et enroulables dans le but de consolider son leadership sur le marché des écrans pliables.

Samsung a confirmé que lextension de la prise en charge du S Pen au Galaxy S21 Ultra nétait pas unique : « Nous avons pris la décision audacieuse détendre lexpérience S Pen au Galaxy S21 Ultra, et prévoyons détendre lexpérience S Pen à dautres catégories dappareils à lavenir." Cela semble sans équivoque que nous pouvons nous attendre à voir la prise en charge de S Pen plus largement.

À court terme, cela signifie que la prochaine itération du Galaxy Fold pourrait bien fonctionner avec.

Selon le leaker Ross Young , qui a de bons antécédents, le Galaxy Z Fold 3 verra des écrans légèrement réduits afin daccueillir le S Pen censé arriver sur lappareil.

Mes fuites de Noël - Galaxy Fold 3 - lécran principal passe de 7,59" à 7,55". Laffichage de la couverture passe de 6,23" à 6,21". Besoin de plus despace pour le S Pen.

Galaxy Z Flip 3/Flip Lite - augmente légèrement de 6,67" à 6,70". 120 Hz et LTPO sur le Z Flip 3. – Ross Young (@DSCCRoss) 24 décembre 2020

Ajou News a annoncé que le Samsung Galaxy Z Fold 3 arriverait en juin 2021, couplé à la prise en charge du S Pen. Une caméra sous-écran a également été mentionnée dans le rapport.

LetsGoDigital a rapporté que Samsung avait déposé un brevet intitulé "Galaxy Z Fold avec indicateur lumineux" en mars 2019, accordé en octobre 2020. Le site a réalisé un certain nombre de maquettes suggérant à quoi pourrait ressembler le Galaxy Z Fold 3 sil adoptait la technologie. dans le brevet.

Écrit par Britta O'Boyle.