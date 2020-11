Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung na révélé le Galaxy Z Fold 2 aux côtés du Note 20 que lors dun événement en août 2020, suivi de tous les détails début septembre 2020, mais il y a déjà eu des rumeurs autour du Galaxy Z Fold 3.

Cette fonctionnalité résume tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Galaxy Z Fold 3, y compris les fonctionnalités que nous pourrions voir, quand il devrait être publié et à quoi il pourrait ressembler.

Juin 2021

Probablement autour de 1800 £ / 2000 $

Le Galaxy Fold original a été révélé au Mobile World Congress 2019 , suivi dun modèle «fixe» au salon de lélectronique grand public de Berlin IFA en 2019. La deuxième génération a ensuite été révélée en septembre 2020, il ny a donc pas de modèle pour le Galaxy Z Fold comme avec les autres appareils de Samsung, comme le Galaxy S et le Galaxy Note .

Selon les rumeurs, le Galaxy Z Fold 3 pourrait apparaître en juin 2021. Si au début cela peut paraître un peu étrange, le Mobile World Congress devrait débuter le 28 juin 2021, ce qui le rend tout à fait plausible.

En termes de prix, nous nous attendons à ce quil se situe dans la même région que le Galaxy Z Fold 2, qui coûte 1799 £ au Royaume-Uni et 1999 $ aux États-Unis, donc si vous recherchez le prochain produit phare pliable de Samsung, il est peut-être temps. pour commencer à économiser.

Pli vertical

Construction premium

Indice IP?

Compatibilité S Pen?

Nous nous attendons à ce que le Samsung Galaxy Z Fold 3 adopte le même pli vertical de style livre que le Galaxy Fold et le Galaxy Z Fold 2 dorigine, réservant le pli horizontal pour la série Galaxy Z Flip . Nous nous attendons également à voir à nouveau la charnière offrir plusieurs angles, comme le font le Z Fold 2 et le Z Flip.

Il y a eu des rumeurs suggérant que lappareil serait compatible avec le S Pen, qui, sil était vrai, verrait vraisemblablement un emplacement intégré à lappareil comme le Note. Cependant, des rumeurs de compatibilité avec le S Pen ont également fait surface avant que le Galaxy Z Fold 2 ne soit révélé, mais on pensait que lécran pliable ne pouvait pas supporter les pressions exercées par le stylet.

On parlait également dimperméabilisation avant larrivée du Z Fold 2, alors peut-être verrons-nous une cote IP sur le Z Fold 3. Sinon, nous nous attendons à une construction solide avec quelques améliorations par rapport au modèle 2020.

Externe et interne

Taux de rafraîchissement de 120 Hz sur interne probable

Nous nous attendons à ce que le Samsung Galaxy Z Fold 3 ait un grand écran flexible à lintérieur, ainsi quun écran externe une fois plié, comme les modèles précédents lont fait.

Le Galaxy Z Fold 2 dispose dun écran principal de 7,6 pouces doté dun taux de rafraîchissement de 120 Hz , associé à un écran extérieur de 6,2 pouces. Il y a une caméra perforée à lavant, bien quil y ait eu quelques rumeurs indiquant que le Z Fold 3 pourrait avoir une caméra sous-écran, ce qui pourrait permettre un écran externe plus grand que le Z Fold 2.

Qualcomm Snapdragon 875 probable

12 Go de RAM / 256 Go de stockage

5G

Attendez-vous à du matériel phare sous le capot du Galaxy Z Fold 3. Aucune rumeur na suggéré les spécifications exactes que nous pourrions voir sur le Z Fold 3 mais nous soupçonnons que le Qualcomm Snapdragon 875 sera sous le capot, avec une bonne quantité de RAM - probablement au moins 12 Go - et au moins 256 Go de stockage.

Il ny a pas encore de mot sur la capacité de la batterie, mais le Z Fold 2 dispose dune batterie de 4500 mAh, nous nous attendons donc à ce que le Z Fold 3 ait une batterie similaire, peut-être un peu plus grande.

En termes de connectivité, le Fold dorigine et le Z Fold 2 étaient tous deux activés pour la 5G , nous nous attendrions donc à la même chose pour le Z Fold 3.

Perforation avant

Caméra sous-écran?

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 dispose dune triple caméra arrière et dune caméra frontale à double perforation . La caméra arrière est composée dun appareil photo principal de 12 mégapixels, dun téléobjectif de 12 mégapixels et dun appareil photo ultra-large de 12 mégapixels.

Les caméras avant sont toutes deux des capteurs de 10 mégapixels.

On ne sait pas encore ce que le Galaxy Z Fold 3 offrira dans le département de la caméra, mais comme mentionné précédemment, un rapport a suggéré que Samsung espère proposer une caméra sous écran. Nous espérons en savoir plus sur les caméras et les fonctionnalités offertes lors du lancement du Galaxy S21 - prévu début 2021.

Voici les rumeurs entourant le Galaxy Z Fold 3 jusquà présent.

Ajou News a rapporté que le Samsung Galaxy Z Fold 3 arriverait en juin 2021, associé à la prise en charge du S Pen. Une caméra sous-écran a également été mentionnée dans le rapport.

LetsGoDigital a rapporté que Samsung avait déposé un brevet intitulé "Galaxy Z Fold with Light Indicator" en mars 2019, accordé en octobre 2020. Le site a réalisé un certain nombre de maquettes de rendus suggérant à quoi le Galaxy Z Fold 3 pourrait ressembler sil adoptait la technologie dans le brevet.

Écrit par Britta O'Boyle.