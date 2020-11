Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les prochains smartphones phares de Samsung devraient arriver début 2021, sous la forme du Galaxy S21, du Galaxy S21 + et du Galaxy S21 Ultra .

Nous avons déjà vu quelques rapports concernant les trois appareils, mais une fuite dAndroid Police a décomposé presque toutes les spécifications et fonctionnalités des prochains smartphones Galaxy S.

Selon le site, il a confirmé les détails via plusieurs sources et prétend également avoir vu des rendus de presse officiels des appareils. Il na pas publié les rendus, bien quil ait déclaré que les rendus CAO divulgués précédemment étaient exacts.

Sur la base du rapport, le Galaxy S21 aura un arrière en plastique, un écran de 6,2 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe de 1400 nits. Il sera disponible en Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey et Phantom White et la couleur du cadre variera en fonction de la couleur.

Une triple caméra arrière avec une caméra principale de 12 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels serait à bord.

Le Galaxy S21 + aurait un écran de 6,7 pouces, également avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe de 1400 nits. On dit quil est disponible en Phantom Violet, Phantom Black et Phantom Silver, mais on ne sait pas encore sil aura du verre ou du plastique à larrière. On dit quil a la même triple caméra arrière que le S21.

Le Galaxy S21 Ultra aura apparemment un écran de 6,8 pouces avec une résolution Quad HD +, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz et une luminosité de crête de 1600 nits. On dit quil a un arrière en verre et quil est disponible en Phantom Silver et Phantom Black.

La caméra arrière serait composée dun capteur principal de 108 mégapixels de deuxième génération, dun capteur ultra-large de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs. Le premier serait un téléobjectif optique 3x et le second un téléobjectif optique «super» 10x.

On dit que les trois modèles sont disponibles en options 5G et fonctionnent sur le Qualcomm Snapdragon 875 ou Exynos 2100 non annoncé.Le S21 aurait une batterie de 4000 mAh, le S21 + aurait une batterie de 4800 mAh et le S21 Ultra aurait une batterie de 5000 mAh.

Des fonctionnalités de caméra supplémentaires ont également été revendiquées pour les modèles S21, notamment les caméras basculant automatiquement entre 30 ips et 60 ips en fonction des conditions déclairage, un mode double enregistrement, un mode nuit amélioré, plus de commandes manuelles et un mode lune amélioré.

Vous pouvez en savoir plus sur ce qui est attendu pour le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + dans notre fonction distincte . Nous avons également une fonctionnalité qui résume les rumeurs concernant le Galaxy S21 Ultra .

Écrit par Britta O'Boyle.