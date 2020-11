Samsung va-t-il rompre avec la tradition pour lancer le Samsung Galaxy S21 en janvier?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Galaxy S de Samsung est généralement lancée fin février pour une sortie en mars, mais il y a eu des rumeurs suggérant que la société rompra la tradition et révélera les appareils plus tôt.

Le leaker Jon Prosser - qui na pas toujours raison - a affirmé sur Twitter que Samsung annoncerait les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra le 14 janvier 2021, les précommandes commençant immédiatement.

Il affirme que les appareils seront ensuite disponibles le 29 janvier et seront disponibles dans les options de couleur noir, blanc, gris, argent, violet et rose.

Des rumeurs antérieures suggéraient que Samsung envisageait un lancement anticipé de la gamme S21 , bien que début janvier ait été mentionné dans lautre rapport.

Dautres fuites ont également donné plus de détails sur les options de couleur, le gris, le rose et le violet étant censés être destinés au S21, le noir et largent pour le S21 + et le noir, largent et le violet pour le S21 Ultra.

Gardez à lesprit que les rumeurs suggèrent souvent que les entreprises prévoient de sortir des appareils tôt, mais très souvent, ces rumeurs ne se réalisent pas, il est donc préférable de ne pas trop espérer une révélation du Galaxy S21 de janvier pour linstant.

Pour linstant, vous pouvez tout lire sur les rumeurs entourant les Galaxy S21 et S21 + dans notre fonction de résumé des rumeurs . Nous avons également une fonctionnalité distincte pour la spéculation sur le Galaxy S21 Ultra .

Écrit par Britta O'Boyle.