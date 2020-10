Rumeurs, caractéristiques, fuites et spécifications du Samsung Galaxy S21 Ultra

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les prochains smartphones phares de Samsung devraient se présenter sous la forme du Galaxy S, succédant à la gamme Galaxy S20 lancée au premier semestre 2020.

Bien que lon ne sache pas encore si les appareils sappelleront le Galaxy S21 ou le Galaxy S30 - nous pensons que ce sera le premier - de nombreuses rumeurs circulent déjà.

Nous avons couvert ce qui est censé arriver pour les Galaxy S21 et S21 + dans une fonctionnalité distincte, mais nous nous concentrons ici sur le Galaxy S21 Ultra. Cest tout ce que nous avons entendu jusquà présent.

Probablement Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra

Galaxy S30 est possible

Samsung a suivi les nombres séquentiels pour nommer ses appareils Galaxy S jusquen 2020, date à laquelle la société est passée du Galaxy S10 au Galaxy S20. Il est donc désormais plus difficile de déterminer comment le prochain Galaxy S sappellera à lavenir.

Nous investirions notre argent sur le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra, car cela serait également lié à lannée, mais la société pourrait également utiliser le Galaxy S30. Comme la plupart des rumeurs appellent la gamme le Galaxy S21, cest ce que nous y ferons référence dans cette fonctionnalité.

Début 2021

Probablement en vente dici mars 2021

La gamme de smartphones Galaxy S est généralement annoncée en février, suivie dune sortie en mars.Nous nous attendons donc à la même chose pour 2021, bien quil ait été suggéré que les appareils pourraient apparaître au début de janvier 2021.

Le Samsung Galaxy S9 a été annoncé le 25 février et en vente à partir du 16 mars. Le Galaxy S10 a été annoncé le 20 février et en vente à partir du 8 mars et le Galaxy S20 a été annoncé le 11 février et en vente à partir du 6 mars.

En termes de prix, nous nous attendons à ce que les appareils soient dans un stade similaire à leurs prédécesseurs avec le Galaxy S21 Ultra, lappareil haut de gamme, et donc le plus cher.

1/4 Onleaks

Boîtier de caméra prononcé

Métal et verre probablement

Certains rendus de fuite suggèrent que le Samsung Galaxy S21 Ultra aura un boîtier de caméra encore plus prononcé dans le coin supérieur gauche de son arrière par rapport au Galaxy S20 Ultra.

Les rendus suggèrent également quil y aura une caméra de perforation centralisée en haut de lécran et que le reste de la conception suivra les appareils Samsung précédents.

Nous nous attendrions à une combinaison de métal et de verre et à une finition très haut de gamme.

Entre 6,7 et 6,9 pouces

AMOLED

Quad HD + probable

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S21 Ultra aura un écran compris entre 6,7 pouces et 6,9 pouces. Le Galaxy S20 Ultra dispose dun écran de 6,9 pouces, donc cette affirmation a du sens.

Bien que rien nait encore été mentionné sur la résolution, il est probable que le S21 Ultra aurait une résolution Quad HD +, un écran incurvé et un panneau OLED.

Deux téléobjectifs?

Capteur principal 108MP

Les premiers rapports suggéraient que lappareil photo principal du Galaxy S21 Ultra pourrait passer à 150 mégapixels, mais il y a également des rapports affirmant que Samsung sen tiendra aux 108 mégapixels du S20 Ultra. Nous nous attendons à ce que le capteur DepthVision soit retiré de lUltra.

Ce que nous pourrions voir à la place, ce sont deux téléobjectifs à la place. On pense que pour augmenter les performances du zoom, il y aura une offre de téléobjectif moyenne et longue portée, avec un objectif 3x et 5x offert. Cela pourrait signifier que le zoom jusquà 3x est de meilleure qualité avant de passer à loptique 5x pour les plages plus longues.

Exynos 1000 / Qualcomm Snapdragon 875

5G

128/256 Go

5000 mAh

Il a été suggéré que le Samsung Galaxy S21 Ultra fonctionnera sur lExynos 1000 non annoncé - un chipset 5 nm censé concurrencer le Qualcomm Snapdragon 875 non annoncé - que la version américaine de lappareil offrira probablement.

Le Galaxy S21 Ultra sera sans aucun doute un appareil 5G et les rapports affirment quil viendra avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go. On dit que la capacité de la batterie est de 5000 mAh.

Un rapport a affirmé que les Samsung Galaxy S21, S21 + et Galaxy S21 Ultra pourraient arriver "début janvier" 2021.

Les rendus du S21 Ultra sont également apparus en ligne, ce qui ajoute un poids supplémentaire à lidée dune version anticipée.

Ce que lon pense être la batterie du Samsung Galaxy S21 Ultra a été enregistrée auprès de lautorité de certification chinoise 3C, confirmant les fuites précédentes que le S21 Ultra aura une batterie de 5000 mAh.

Selon des sources coréennes , lUltra de nouvelle génération de Samsung pourrait utiliser deux zooms pour créer un système de caméra capable de rivaliser avec Huawei.

Il semble quil ny aura pas une grosse augmentation de la batterie pour le S21 Ultra, avec 5000 mAh signalés.

Selon un diffuseur Twitter de bonne réputation , le Samsung Galaxy S21 Ultra conservera lappareil photo principal de 108 mégapixels.

Les appareils Samsung Galaxy S21 / S30 2020 pourraient augmenter la capacité de la batterie par rapport aux modèles S20.

Le chipset Snapdragon de nouvelle génération de Qualcomm ne sera dévoilé quà la fin de 2020, mais Roland Quandt de WinFuture a affirmé sur Twitter quil sappelait Snapdragon 875 SoC avec le nom de code SM8350.

Le nouveau processeur de périphérique mobile devrait être construit sur un processus de 5 nm, Qualcomm utilisant une combinaison architecturale à grand cœur Cortex X1 et Cortex A78. On sattend à ce quil soit utilisé dans les modèles américains du Galaxy S21, du moins dans le modèle Ultra.

Un fuiteur appelé Mauri QHD a affirmé sur Twitter que le Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait utiliser un chipset Exynos 1000 inopiné de 5 minutes.

Sammobile a rapporté que ses sources affirmaient que Samsung fabriquait trois modèles pour la série Galaxy S21, susceptibles de sappeler Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra - bien que les noms puissent changer.

Le site a également indiqué que les numéros de modèle des variantes 5G sont SM-G991, SM-G996 et SM-G998 et quils sont en développement avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go.

Sammobile a rapporté que Samsung testait apparemment deux prototypes Galaxy 21 - lun avec un capteur avant de 1/2 pouce qui, selon lui, a probablement une résolution de 48 MP et lautre avec un capteur de 1 / 2,55 pouce avec une résolution de 12 MP et un OIS.

Leaker Ice Universe a tweeté disant que Samsung envisageait dutiliser dabord la technologie de caméra sous-écran sur le Galaxy S21 et testait la technologie.

Un rapport est apparu sur Clien affirmant que Samsung développait un capteur de 1 pouce de 150 mégapixels utilisant la même technologie Nonacell que le Samsung Galaxy S20 Ultra. La rumeur ne dit pas que le capteur sera utilisé dans le Galaxy S21, mais il est possible quune version de celui-ci le soit.

Écrit par Britta O'Boyle.