Samsung sest associé à AMD pour les graphiques de son prochain matériel phare

(Pocket-lint) - Samsung est sur le point de présenter lExynos 2100 qui alimentera sa prochaine génération de téléphones phares, dont le Galaxy S21. Lespoir est que cette nouvelle puce sera en mesure daméliorer les performances médiocres de la puce phare Exynos 990 de lannée dernière vue dans le Galaxy S20.

Cependant, Samsung travaillerait également sur deux nouvelles puces Exynos qui feront bientôt leurs débuts, dont une dotée de la puissance graphique dAMD. Il y avait des rumeurs précédentes selon lesquelles Samsung avait travaillé avec AMD, et que nous pourrions le voir en 2021. Cependant, ce nest peut-être pas le cas maintenant si ces dernières rumeurs sont vraies.

Samsung leaker Ice Universe affirme que les nouvelles puces sappellent Exynos 9855 et Exynos 9925 qui seront pour 2022 et 2023, mais affirme également que les utilisateurs seront déçus par le S21 et quils sont tout aussi bien dacheter le S20 maintenant.

LExynos 990 a déçu car lécart avec les puces Snapdragon de Qualcomm nétait pas comblé et, puisque les variantes S20 aux États-Unis utilisaient Snapdragon, le contraste entre les combinés américains et européens / reste du monde était assez marqué.

Samsung présentera également bientôt lExnos 1080 basé sur 5 nm pour les combinés de milieu de gamme.

