Le Samsung Galaxy S21 pourrait arriver tôt et le voici ...

(Pocket-lint) - Samsung lancerait ses prochains téléphones phares bien plus tôt que dhabitude.

Les Samsung Galaxy S21, S21 + et Galaxy S21 Ultra devraient arriver en janvier 2021, plutôt que la fenêtre de sortie habituelle de la série au printemps. Et "début janvier" en plus.

Et, en plus de cela, des rendus des S21 et S21 Ultra sont déjà apparus en ligne - ajoutant un poids supplémentaire à lidée dune version anticipée.

Une série dimages a été publiée par Steve Hammerstoffer (AKA Onleaks) sur ses pages Voice. Vraisemblablement des rendus CAO basés sur des informations privilégiées sur les spécifications de conception, comme cest souvent le cas avec ses fuites, ils montrent le S21 avec un appareil photo à trois objectifs à larrière, avec le flash maintenant ajouté au boîtier arrière.

Il affirme que lécran sera "à peu près" 6,2 pouces et plat, avec une découpe en haut au centre.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra arborera un écran compris entre 6,7 et 6,9 pouces, avec un appareil photo perforé similaire à lavant.

1/4 Onleaks

Sa caméra arrière sera "énorme" dit-il, avec quatre objectifs et le flash à lintérieur du "bump".

Il naura pas de slot pour un S Pen, dit-on.

La date de lancement de janvier 2021 provenait dune autre source, SamMobile. Et bien quil prétende que les téléphones pourraient arriver plus tôt, il y a aussi une chance que cela glisse jusquen février 2021.

Écrit par Rik Henderson.