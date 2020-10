Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Prime Day, lévénement de magasinage phare dAmazon, est là et présente des offres de premier ordre sur les nouveaux smartphones, y compris les téléphones Samsung.

En fait, trois modèles de la gamme phare de smartphones de Samsung ont connu des baisses de prix pour Prime Day 2020. Les Samsung S20 Ultra 5G , Samsung S20 Plus 5G et Samsung S20 5G sont en vente - jusquà 25% de réduction - pour le cinquième- vente annuelle.

Lors de notre examen pratique du Galaxy S20 , nous sommes revenus en pensant que le S20 était lun des meilleurs appareils phares publiés par Samsung dans la mémoire récente. Pour Prime Day, vous pouvez obtenir le S20 5G avec 128 Go de stockage pour 749,99 $, une réduction de prix de 25%.

Il est disponible en rose nuage, bleu nuage et gris cosmique.

En plus du S20, les modèles S20 Plus 5G et S20 Ultra 5G remplacés sont également en vente. Le Samsung S20 Plus 5G dispose dun modèle de 512 Go disponible en gris cosmique pour 1049,99 $ (22% de réduction). Il existe également un modèle de 128 Go disponible pour 899,99 $ (25% de réduction).

Il est également disponible en rose nuage, bleu nuage et gris cosmique.

En ce qui concerne le S20 Ultra 5G, le 512 Go est en vente au prix de 1249,99 $ (21% de réduction) et disponible en noir cosmique. Le modèle de 128 Go est en vente au prix de 1049,99 $ (25% de réduction) et disponible en noir cosmique et gris cosmique

Pour voir comment les téléphones Galaxy S20 de Samsung se comparent aux autres smartphones haut de gamme disponibles à lachat maintenant, consultez notre guide détaillé ici.

Prime Day est la vente annuelle dAmazon, exclusive aux membres Prime qui sabonnent à Amazon Prime . Cette année, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays du monde peuvent avoir accès à des milliers de réductions sur Amazon du 13 octobre au 14 octobre. Pocket-lint met en lumière toutes les meilleures offres pour les membres Prime américains et britanniques dans les rafles suivantes:

Nous avons également un guide sur les astuces, astuces et hacks dachat dAmazon ici .

Écrit par Maggie Tillman.