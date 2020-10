Pas de caméra sous-écran pour Samsung Galaxy S21, rapport de réclamations

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On dit depuis longtemps que Samsung travaille sur la technologie de la caméra sous-écran pour ses téléphones, et certains ont suggéré que le Samsung Galaxy S21 serait le premier à en bénéficier. Cependant, cela est maintenant contesté, un site coréen affirmant que les plans pour le prochain produit phare ont changé.

LElec rapporte que la caméra sous-écran pour le S21 a été abandonnée en raison dun "faible rendement de production". Au lieu de cela, dit-il, le premier téléphone avec un UDC sera le Samsung Galaxy Z Fold 3, qui sortira dans la seconde moitié de 2021.

Samsung Display travaille avec la technologie HIAA (trou dans la zone active) qui découpe au laser des trous dans le panneau OLED pendant la phase de production. Le concept de caméra sous-écran fait exploser de nombreux petits trous pour que lunité de caméra puisse voir à travers, mais sont en grande partie impeccables pour lutilisateur.

Malheureusement, comme une méthode aussi précise est nécessaire, elle nest clairement pas encore assez stable pour le faire à grande échelle. Et, étant le principal modèle phare de la marque, le Samsung Galaxy S21 devrait être expédié en quantités importantes au printemps prochain.

Cela signifie effectivement que le S21 continuera laffichage perforé de la société pour la caméra frontale, et nous sommes plus susceptibles de voir les débuts dUDC sur un combiné avec une production beaucoup plus faible - doù le Fold 3.

Écrit par Rik Henderson.