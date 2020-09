Samsung Galaxy S20 FE est un téléphone phare moins cher, rempli de spécifications

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ne fait aucun doute que 2020 a été une année étrange. Dans le monde des smartphones, cest lannée où les téléphones phares ont fonctionné et les téléphones de milieu de gamme ont été hors de ce monde. Des appareils comme ceux alimentés par le Snapdragon 765 font baisser les prix, avec seulement le moindre compromis sur les performances.

Le Samsung Galaxy S20 FE - ou Fan Edition - pourrait bien être une réponse à cette tendance. Samsung dit quil faut ce que les fans veulent et les emballe dans un téléphone, ce qui donne un appareil qui est très haut de gamme, mais à un prix beaucoup moins cher que ces modèles de 1000 £ / $ / € lancés plus tôt dans lannée.

Cela ressemble à un téléphone lancé pour se tourner vers ceux du milieu de gamme et dire: "pour un peu plus dargent, vous pourriez avoir beaucoup plus de téléphone."

Alors quest-ce que vous obtenez exactement? Tout dabord, lécran de 6,5 pouces. Cest Samsung, cest AMOLED et il a un trou de perforation. La réputation de Samsung pour les écrans est très bonne et ici, il ny a pas de problème avec les résolutions Quad HD, Samsung sen tient à 2400 x 1080 pixels.

Mais il offre également un panneau de 120 Hz avec une fréquence déchantillonnage tactile de 240 Hz et nous en attendons de grandes choses, car de plus en plus de jeux évoluent pour prendre en charge des taux de rafraîchissement plus rapides. Le dernier à être annoncé était Call of Duty Mobile .

Ensuite, il y a le pouvoir de base. Optez pour la version 5G et vous obtenez Qualcomm Snapdragon 865 dans le monde entier. Pour beaucoup, comme ceux dEurope, cela signifie laccès au matériel Qualcomm sur un téléphone Samsung - quelque chose qui nest souvent pas disponible dans toutes les régions.

squirrel_widget_2682131

Si vous choisissez la version 4G, qui est un modèle moins cher, il y a une surprise à lintérieur - il est alimenté par Exynos 990. Puisque ce téléphone est censé donner aux fans ce quils veulent, si vous croyez aux protestations des médias sociaux, la plupart seront aller pour la version Qualcomm. (La version 4G ne sera pas disponible aux États-Unis, nous dit Samsung.)

Il y a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec microSD et une batterie de 4500 mAh pour compléter les spécifications. Cest du matériel solide et de qualité phare.

Se tourner vers lappareil photo et Samsung évite le genre de capteurs indésirables que vous obtenez sur les appareils de milieu de gamme. Il y a un solide appareil photo principal de 12 mégapixels et il sagit dun capteur avec des pixels massifs de 1,8 µm, f / 1,8 et une stabilisation dimage optique. Nous avons vu cet appareil photo sur le Galaxy S20 et cest impressionnant.

Il est accompagné dun appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et dun zoom optique 3x de 8 mégapixels. Il offre également une stabilisation dimage et Samsung affirme quil prend également en charge la fonction de zoom spatial 30X de Samsung. La caméra frontale est de 32 mégapixels.

Tout cela semble être une excellente spécification pour le prix et nous avons de grands espoirs pour cela. Mais il y a dautres détails qui se démarquent: vous obtenez des haut-parleurs stéréo prenant en charge Dolby Atmos, une protection contre leau IP68 et une charge filaire de 25 W - mais ce chargeur nest pas inclus dans la boîte.

Alors, où est le compromis? Du côté de la construction de lappareil, larrière est en verre plutôt quen verre et le scanner dempreintes digitales passe à loptique plutôt quà lultrason plus précis. Ce sont probablement des choses avec lesquelles nous pouvons vivre.

Dans lensemble, pour 699 $ / 699 £ pour la version 5G ou 599 £ pour la version 4G, il y en a probablement assez ici pour justifier le coût supplémentaire par rapport à ces appareils de milieu de gamme moins chers. Mais Samsung va également le vendre, attendez-le, bleu, rouge, lavande, menthe, blanc et orange. Tout ce que vous avez à faire est de décider quelle est la bonne couleur pour vous lors de sa mise en vente le 2 octobre.

squirrel_widget_2682132

Écrit par Chris Hall.