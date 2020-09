Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung est sur le point dannoncer un nouveau Galaxy S20 appelé Fan Edition (ou FE). En attendant le lancement du téléphone, une fuite est apparue.

Jimmy is Promo , une chaîne YouTube avec un excellent bilan en matière de publication de fuites, a partagé une vidéo pratique du prochain téléphone très attendu de Samsung. Comme la noté AndroidCommunity , le FE est apparemment censé coûter environ 699 $ ou 750 $. Cela le rend un peu plus convivial par rapport à la série standard Galaxy S20 sortie plus tôt cette année. Mais ce sera toujours haut de gamme, car il conserve le système de caméra Galaxy S20 et un design similaire.

Les spécifications supposées incluent un écran SuperAMOLED de 6,5 pouces, une résolution de 1080p, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hertz, une batterie de 4500 mAh, 6 Go de RAM, un stockage intégré de 128 Go, un emplacement pour carte microSD, une caméra selfie de 32 mégapixels et trois caméras de 12 mégapixels à larrière. Consultez notre résumé des rumeurs pour plus de spécifications et de fuites.

Samsung organise un événement Unpacked for Every Fan le 23 septembre 2020, où lédition Fan devrait faire ses débuts. Il serait vendu en Allemagne et en Europe. Il devrait être disponible en 4G avec Exynos 990 Octacore SoC pour 699 €, tandis que la version 5G avec un Snapdragon 865 devrait coûter 799 €.

Oui, ce nest pas un téléphone bas de gamme. Mais ce nest pas censé être - cest juste un peu moins cher que dobtenir les modèles haut de gamme Samsung S20 plus tôt dans lannée. Lédition Fan devrait être disponible en six couleurs lors de son lancement: vert menthe, gris (ou bleu), blanc, rose, pêche et rouge.

Écrit par Maggie Tillman.