Samsung Galaxy 21 Ultra pourrait avoir deux caméras zoom

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Samsung Galaxy S21 Ultra - le modèle haut de gamme attendu pour 2021 - pourrait modifier la configuration de la caméra pour améliorer les performances, selon les rapports des médias coréens.

Le changement pourrait voir la suppression du capteur de temps de vol - un composant qui a été adopté mais qui na vraiment pas eu un impact énorme sur le marché des smartphones - et lutilisation dun deuxième téléobjectif à la place.

Larrangement verrait probablement le nouvel objectif offrir un zoom optique 3x, tandis quun objectif périscope offrirait un zoom optique 5x. Lobjectif serait daugmenter la qualité réalisable grâce aux caméras zoom, mais en ayant plus de caméras optiques capables de contribuer à un niveau de zoom différent.

Lappareil photo supposé pour le modèle Galaxy Ultra 2021 serait probablement: lappareil photo principal de 108 mégapixels, lultra-large 12 mégapixels, le téléobjectif 3x 10 mégapixels et enfin les téléobjectifs périscopes 5x, pour lesquels aucune résolution nest donnée.

La caméra frontale devrait faire 40 mégapixels.

Sans surprise, ce nest pas la première fois que nous voyons cette gamme dobjectifs utilisée. Le Huawei P40 Pro Plus utilise pour cette raison deux téléobjectifs à zoom 3x et 10x, tandis que le Xiaomi Mi 10 Pro utilise un téléobjectif 2x quil fait passer pour un objectif portrait, en plus dun objectif 5x.

Nous sommes encore loin du lancement prévu du prochain téléphone phare de Samsung, qui devrait avoir lieu en février 2021. Il reste encore beaucoup de temps pour que les plans changent avant datteindre cette date.

Écrit par Chris Hall.