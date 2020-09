Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a de nouveau invité le monde à un événement de lancement, en disant cette fois que cest pour chaque fan.

Avec le lancement de la série Note et le lancement du nouveau Galaxy Z Fold 2 , il y a un autre appareil que nous attendons en 2020 - et cest le Samsung Galaxy S20 Fan Edition .

Samsung a confirmé que Galaxy Unpacked for Every Fan aura lieu le 23 septembre 2020, à 15h00 BST. Voici les horaires globaux de lévénement:

San Francisco - 7h00 PDT

New York - 10h00 HAE

Londres - 15h00 BST

Berlin - 16h00 CEST

Bombay - 19h30 IST

Tokyo - 23h00 JST

Sydney - 00h00 AEST le 24 septembre

Samsung hébergera un livestream pour lévénement et ce sera via les canaux sociaux de Samsung. Nous intégrerons le livestream dès quil sera disponible.

Les fuites ne manquent pas pour ce téléphone et lune de ces fuites est référencée dans la vidéo dinvitation de Samsung. Ces segments à changement de couleur dans la vidéo reflètent les couleurs attendues de lédition Fan.

Nous avons vu que cela avait déjà été divulgué, avec de nombreuses options plutôt que le bleu ou le noir normal qui sont souvent proposés.

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition est conçu pour être une version légèrement plus abordable du S20, permettant aux fans daccéder à lappareil lancé plus tôt dans lannée à un prix inférieur. On ne dit pas quil y aurait une énorme baisse de prix, mais moins de 700 £ ou 900 $ pour le modèle 5G le rend potentiellement intéressant pour ceux qui ne se sont pas engagés en février.

On sattend à ce que Samsung fasse quelques compromis - larrière devrait être en verre, lécran est Full HD + plutôt que Quad HD - tandis que certains changements dans la caméra signifient quil nest pas aussi puissant.

Mais en même temps, la rumeur dit que la version 5G sera Qualcomm Snapdragon 865 dans le monde - et cela donnera à de nombreux marchés laccès à ce matériel souhaitable quils ne pourraient pas obtenir dans le Galaxy S20.

Tous les détails seront officiellement révélés le 23 septembre, mais étant donné le volume des fuites, nous pensons quil restera très peu à apprendre.

Écrit par Chris Hall.