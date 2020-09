Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La façon dont le marché évolue, les téléphones haut de gamme ressentent la pression. Chargé de fonctionnalités surdimensionnées qui ne tiennent pas toujours leurs promesses et avec des prix qui vous feront grimacer, le milieu de gamme sest épongé en 2020. La solution? Des téléphones phares moins chers.

Cest là que la Fan Edition entre en jeu - faire quelque chose que le S10 Lite faisait auparavant . Il prend la plupart des spécifications phares critiques et les pivote dans un nouvel appareil convaincant. Grâce à une fuite de spécifications complète provenant dune source fiable, nous savons maintenant tout sur le Samsung Galaxy S20 Fan Edition , sauf le prix.

Les grands changements par rapport au S20 sont à lécran. Il est plat, perdant les bords incurvés du S20 et passant à Gorilla Glass 3. Il tombe également à une résolution de 2400 x 1080 pixels, ce qui sur un écran de 6,5 pouces donne 407ppi. Cependant, il sagit toujours dun écran AMOLED.

Il bénéficie également de la fonctionnalité du jour du smartphone, un taux de rafraîchissement de 120 Hz - il est donc difficile de voir que vous manquerez de quoi que ce soit sur le devant de lécran.

Le rapport WinFuture.de détaille quil y aura des versions 4G et 5G de ce téléphone et voici le hic: la version 4G sera Exynos 990 et la version 5G sera Snapdragon 865 - au moins en Allemagne, mais nous imaginons que le sera être vrai dans toute lEurope. Au moins, vous avez loption, même si le modèle 5G coûtera un peu plus cher.

Tous les modèles disposent de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, tandis quune batterie raisonnable de 4500 mAh alimente la chose.

Retournez le téléphone et le dos est en verre plutôt quen verre, ce qui peut signifier quil est moins attrayant pour certains acheteurs, mais cela dépend vraiment du prix.

Il existe une configuration à trois caméras, le capteur principal étant le 12 mégapixels, 1,8 µm, f / 1,8 que nous avons vu récemment sur dautres appareils. Il est associé à un objectif zoom ultra large de 12 mégapixels et 3x de 8 mégapixels.

Les autres spécifications premium incluent la protection IP68.

Comme nous lavons vu précédemment, le téléphone sera disponible dans une grande variété de couleurs - et il y a beaucoup dimages via le lien source ci-dessous si vous voulez en voir plus. Nous avons juste besoin de connaître le prix, mais cela pourrait être lun des téléphones les plus attrayants de Samsung en 2020.

Écrit par Chris Hall.