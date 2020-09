La fuite des spécifications du Moto Razr 2 apporte des espoirs de deuxième génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Motorola a réinventé le Razr en tant que téléphone pliable , il a capturé limagination des fans nostalgiques, mais ce nétait pas un lancement sans heurts, les critiques ayant généralement critiqué la mise en œuvre du téléphone, puis le Galaxy Z Flip de Samsung ayant volé beaucoup dattention.

On a beaucoup parlé dune version de deuxième génération de ce combiné , beaucoup sattendant à un lancement le 9 septembre. Nous avons maintenant quelques spécifications pour étoffer ces rumeurs grâce à un leaker Twitter fiable.

motorola razr 5G semble être une bonne mise à niveau par rapport au #motorolarazr ... Il obtient le chipset SD765G 5G avec caméra principale 48MP et caméra frontale 20MP. La batterie a été améliorée à 2800 mAH.



Il est plus léger maintenant, 190g. 168,5x72,5x8 mm sont les nouvelles dimensions. Pensées? #motorola # razr5g pic.twitter.com/Da8jhNJD2t - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 31 août 2020

Lune des critiques du téléphone dorigine était le manque de puissance pour le prix. Motorola ne cherche toujours pas des performances phares, mais se tourner vers le Snapdragon 765 ajoutera la 5G à son ensemble de fonctionnalités tout en gardant la nomenclature sous contrôle pour Motorola. Nous nous attendons à ce que ce soit encore assez cher, mais nous pensons que Snapdragon 765 aura suffisamment de puissance pour conduire lexpérience.

On dit que le téléphone devient plus léger, ce qui le rendra plus pratique, tandis que la batterie prend une bosse raisonnable jusquà 2800 mAh, ce qui est toujours le bienvenu.

Ce que nous ne savons pas de ces fuites, cest comment lécran se trouve dans le cadre, ce qui était lune des plaintes du premier téléphone. Pourtant, il ne reste pas longtemps avant que Motorola ne dévoile tout.

Écrit par Chris Hall.