Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a maintenant entièrement révélé la nouvelle version de son téléphone pliable, le Samsung Galaxy Z Fold 2 , décrivant un certain nombre de modifications apportées à lancien appareil.

Cela représente un changement vers le courant dominant, avec un sentiment général que les téléphones pliables sont maintenant beaucoup plus dans la conscience du public alors que nous allons au-delà de la première génération. En tant que tel, le Samsung Galaxy Z Fold 2 intègre de nombreux domaines damélioration, basés sur les commentaires des clients, abordant les types de problèmes que nous avons mis en évidence lors de notre examen du téléphone dorigine .

En commençant par lécran AMOLED, lécran Infinity Flex sétend à 7,6 pouces avec une résolution de 2208 x 1768 pixels. Il y a une réduction de 27% dans les lunettes et il intègre désormais la caméra avant dans un trou de perforation - il sagit dun capteur 10 mégapixels, 1,22 µm avec ouverture f / 2,2 - le même que la caméra de couverture, intégrée dans lécran de couverture sur le à lextérieur.

Lécran principal obtient le taux de rafraîchissement adaptatif du Note 20 Ultra , ce qui signifie quil peut offrir nimporte quoi de 11 à 120 Hz en fonction du contenu que vous regardez.

Il y a eu un énorme changement dans laffichage de la couverture, passant à 6,2 pouces avec une résolution de 2260 x 816 pixels. Encore une fois, il sagit dun panneau AMOLED et le changement répond à la plus grande critique du téléphone dorigine: lécran extérieur nétait tout simplement pas assez grand pour être vraiment utile. Lextension de lécran à lextérieur signifie que vous pouvez en faire plus en déplacement, sans avoir à ouvrir le téléphone en permanence.

À larrière du téléphone, le Z Fold 2 reçoit un ensemble unique de caméras. Lappareil photo principal est le même capteur 12 mégapixels 1,8 µm que le Galaxy S20 + , avec une ouverture f / 1,8. Lultra-large est également le même, à 12 mégapixels, 1,12 µm et f / 2,2, mais le téléobjectif est différent des appareils récents, utilisant un capteur 12 mégapixels de 1,0 µm et une ouverture f / 2,4.

Lappareil photo contient de nombreuses fonctionnalités intelligentes pour prendre en charge la conception unique de ce téléphone. Lorsque vous prenez une photo de quelquun, vous pouvez demander à lécran de la couverture dafficher un aperçu, ce qui signifie que le photographe obtient laffichage principal tandis que le sujet obtient également un aperçu. Le sujet peut alors contrôler lappareil photo également, en levant la main pour déclencher le retardateur. Samsung dit que cela signifie que la personne qui pose peut être inconsciente de la photo prise et quelle sera également idéale pour prendre des selfies.

Sur le front de la vidéo, le téléphone peut suivre vos mouvements autour du cadre et vous garder au centre. Si vous dansez, par exemple, cela permettra un meilleur cadrage, sans que quelquun dautre vous suive en essayant de vous garder au centre de limage. Encore une fois, cest un gros jeu pour les créateurs de contenu, donnant plus de liberté pour se déplacer sans se soucier de sortir du cadre.

La grande poussée logicielle de Samsung semble concerner lexpansion du mode Flex, une fonctionnalité quil soulève du Z Flip , vous permettant de plier le téléphone et dobtenir des commandes sur la moitié inférieure de lécran et votre contenu au-dessus.

Cela fonctionnera dans lappareil photo ainsi que dans une gamme dautres applications, en particulier autour de la consommation multimédia et vidéo. Il existe une nouvelle conception de charnière qui vous permettra de régler lécran à langle que vous souhaitez afin que vous puissiez vraiment profiter du format de pliage.

Bien que le téléphone soit disponible en Mystic Bronze et Mystic Black, il y aura des options de personnalisation avec des options dinsertion de charnière Metallic Silver, Red, Blue et Gold. Au moment de la rédaction de cet article, nous ne savons pas sil y aura un coût supplémentaire pour cette personnalisation.

Le téléphone sera alimenté par un processeur octa-core 7 nm et Samsung na pas précisé qui obtiendra quoi, mais nous soupçonnons quil sagit dExynos 990 dans certaines régions et de Snapdragon 865 dans dautres. Il y a 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cest un téléphone 5G et il y a une batterie de 4500 mAh.

Le prix devrait être de 1799 £ au Royaume-Uni avec une disponibilité à partir du 18 septembre. Dans lensemble, cela ressemble à une excellente actualisation de ce qui est un appareil révolutionnaire, traitant de nombreux points faibles du téléphone dorigine.

squirrel_widget_339457

Écrit par Chris Hall.