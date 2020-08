Le prix du Samsung Galaxy Z Fold 2 au Royaume-Uni révélé à 1799 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait tout révéler sur le Galaxy Z Fold 2 - cest un téléphone pliable de deuxième génération - le 1er septembre, mais grâce à une fuite via son site Web britannique, nous savons maintenant ce quil en coûtera.

Pendant un bref instant, le nouveau téléphone pliable a été répertorié à 1799 £ avec 256 Go de stockage. Cest 100 £ moins cher que le prix de lancement de la version précédente , bien quil soit intéressant de noter que le téléphone précédent était livré avec 512 Go de stockage, ce nest donc pas vraiment une révision de prix en termes réels.

Les dates ci-jointes indiquent que les livraisons commenceront à partir du 17 septembre et que la disponibilité générale sera à partir du 18 septembre.

Samsung a depuis supprimé les informations de prix de son site et nous ne nous attendons pas à ce quelles réapparaissent avant le 1er septembre.

Le Galaxy Z Fold 2 coûtera 1799,00 £ au Royaume-Uni. La page de précommande de Samsung est déjà en ligne. Confirme la date dexpédition du 17 septembre et la sortie du 18 septembre. https://t.co/HpkErtigWJ - Max Weinbach (@MaxWinebach) 27 août 2020

Lors de lévénement - que Samsung appelle Unpacked Part 2 - nous obtiendrons tous les détails sur le téléphone pliable de Samsung, après une révélation précoce aux côtés de la nouvelle Note 20.

Samsung a précédemment confirmé quil y avait un écran plus grand sur le Z Fold 2 et partagé le design complet, montrant également le plus grand écran externe.

Mais il reste encore beaucoup à apprendre sur les spécificités des changements qui ont été apportés au téléphone, comment la charnière, la protection de lécran, les caméras ont tous été mis en œuvre, ainsi que ce qui lalimente réellement.

Nous aurons bientôt toutes les informations, alors revenez pour une ventilation complète après Unpacked Part 2 .

Écrit par Chris Hall.