Samsung Unpacked Part 2: Comment regarder le dévoilement complet du Galaxy Z Fold 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a confirmé quil hébergerait Unpacked Part 2, où il révélera tous les détails sur le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 2 .

Le nouveau téléphone pliable a été annoncé lors du lancement du Galaxy Note 20 , mais à ce moment-là, Samsung a déclaré que tous les détails devaient suivre: Unpacked Part 2 va sen occuper.

Samsung a confirmé que lévénement sera disponible à partir de 10 h HAE le 1er septembre 2020. Voici les horaires dans le monde entier:

San Francisco - 7h00 PDT

Londres - 15h00 BST

Berlin - 16h00 CEST

Bombay - 19h30 IST

Tokyo - 23h00 JST

Sydney - 00h00 AEST le 2 septembre

Oui, Samsung dit que "lévénement sera disponible" à partir de ce moment-là, nous supposons donc quil sagira dun flux vidéo préenregistré via les chaînes de Samsung. Nous imaginons quil fera surface sur YouTube, mais jusquà présent, nous lavons confirmé quil sera disponible via Samsung.com.

Samsung a déjà déclaré de quoi il sagissait, affirmant quil "explorera en profondeur les fonctionnalités révolutionnaires du Galaxy Z Fold 2".

Nous ne nous attendons pas à de grandes surprises, car nous avons déjà vu le téléphone dans les images que Samsung a partagées, et nous avons entendu un certain nombre dinformations sur le plus grand écran et nous savons que ce sera la 5G.

Mais nous ne savons pas vraiment ce qui alimente le téléphone, nous navons pas confirmé les détails de lappareil photo et nous navons pas de prix global, bien que la pré-inscription soit ouverte depuis son annonce.

En tant quappareil de deuxième génération, nous sommes ravis des améliorations apportées au Fold original . Cétait un appareil révolutionnaire à bien des égards, mais il est également clair que Samsung pourrait facilement laméliorer dans de nombreux domaines.

Nous vous apporterons tous les détails sur le Samsung Galaxy Z Fold 2 dès que nous les aurons.

Écrit par Chris Hall.