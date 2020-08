Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Find My Mobile, lapplication de Samsung qui vous aide à trouver un téléphone ou une tablette perdue, a été mise à jour pour pouvoir enfin fonctionner avec les appareils Galaxy qui ne sont pas connectés à une connexion Wi-Fi ou cellulaire. Max Weinbach, des développeurs XDA, a d abord repéré la nouvelle capacité.

Appelée Recherche hors ligne, la nouvelle fonctionnalité de lapplication utilise essentiellement une approche participative, tirant parti dun réseau communautaire pour localiser les appareils Galaxy à proximité. Ainsi, si votre téléphone nest pas connecté au Wi-Fi ou aux tours cellulaires, les appareils Galaxy à proximité aideront Find My Mobile à localiser son emplacement. Il vous suffit dactiver la recherche hors ligne pour que votre téléphone puisse être détecté par dautres appareils. Vous pourrez ensuite aider les autres à trouver leur téléphone.

On dirait que Samsung vient dajouter la recherche hors ligne à Find My Mobile de Samsung.



Permet de suivre votre téléphone même sil ne dispose pas de WiFi ou de cellulaire en utilisant dautres utilisateurs Galaxy. pic.twitter.com/psLl1rcb4X - Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 août 2020

Pour des raisons de confidentialité, Samsung noffre pas la recherche hors ligne par défaut dans lapplication Find My Mobile. Vous devez plonger dans les paramètres de lapplication pour lactiver.

Samsung aurait envoyé des notifications aux propriétaires de Galaxy et aux utilisateurs de lapplication Find My Mobile, leur faisant savoir que lapplication a été mise à jour. Ils peuvent appuyer sur la notification pour ouvrir un menu «Recherche hors ligne» et activer la fonction si vous le souhaitez.

On ne sait pas quels appareils sont pris en charge et quel type de technologie sous-jacente Samsung applique. Nous avons contacté la société pour un commentaire. La recherche hors ligne semble fonctionner de la même manière que la fonctionnalité de recherche de communauté utilisée par les trackers Tile.

Écrit par Maggie Tillman.