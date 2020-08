Les futurs produits phares de Samsung pourraient fusionner les familles S et Note

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quiconque suit le téléphone de Samsung depuis un certain temps aura vu à quel point le Galaxy S et le Galaxy Note se sont rapprochés.

Le Galaxy Note était autrefois un énorme téléphone, conçu pour que vous puissiez utiliser le S Pen avec lui, tandis que la tendance des smartphones était pour les appareils plus petits. La note était lun des appareils qui a engendré le terme phablet, fusionnant les téléphones et les tablettes.

Tous les appareils en sont maintenant à ce stade et il était évident au cours des dernières générations de téléphones Galaxy S et Galaxy Note que la décision dacheter se résume peut-être au S Pen et à rien dautre.

Samsung a publié une mise à jour de la famille Galaxy S20 qui apporte la parité logicielle au Note 20 récemment annoncé, il ny a donc plus vraiment de différence.

O3 aura S-Pen - 에아 (@ hwangmh01) 24 août 2020

Ce qui nous amène à un tweet décrivant peut-être quelque chose des projets futurs de Samsung. Ceci, bien sûr, nest pas vérifié et doit être pris avec une pincée de sel, mais cela suggère que le produit phare du Samsung Galaxy 2021 - qui pourrait être appelé le S21 ou le S30 (nous pensons que le S30 est plus probable) - aura un modèle qui prend en charge le S Pen.

Cela pourrait suggérer deux choses. Il est peut-être temps pour la famille Note de prendre sa retraite et que le Galaxy S pourrait simplement offrir ces fonctionnalités à la place. Ou cela pourrait suggérer quau lieu davoir deux cycles de lancement et cinq versions différentes de ce qui est essentiellement le même téléphone (à lexclusion des variantes Qualcomm / Exynos / 4G / 5G, etc.), il ny aura quun seul lancement de téléphone phare au début de lannée.

Ce que ce tweet suggère, cest quen 2021, nous verrons le Samsung Galaxy S30, le Samsung Galaxy S30 Plus, puis un appareil Ultra prenant en charge le S Pen. Ce sera peut-être un Galaxy Note 30 Ultra, ou un Samsung Galaxy S30 Note, annoncé au même moment.

La suggestion soulève de nombreuses questions auxquelles nous navons actuellement pas de réponses, mais nous ne pouvons pas dire que nous serions surpris de voir un peu de bouleversement. Samsung lance de nombreux téléphones dans ses catégories premium et ce nest sans doute pas nécessaire. La division entre la Note 20 et la Note 20 Ultra en 2020 suggère que les versions Note 10 ne se vendaient pas bien et quune différence plus importante devait être faite.

En fin de compte, nous ne pensons pas que Samsung abandonnera la marque Note car elle a toujours une grande valeur - malgré les perturbations causées par la Note 7 . Ce sera à surveiller au cours des 6 prochains mois alors que nous nous dirigeons vers le lancement des prochains appareils Galaxy S de Samsung, ce que nous attendons en février 2021.

Écrit par Chris Hall.