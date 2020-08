Samsung Galaxy S21 Ultra conservera lappareil photo principal de 108 mégapixels

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous ne savons pas si le prochain téléphone phare de Samsung sappellera réellement le S21 Ultra - plutôt que le S30 Ultra - mais nous commençons déjà à entendre des ragots sur ce quil pourrait offrir, à commencer par lappareil photo.

Un fuiteur réputé a affirmé que le Samsung Galaxy S21 Ultra disposera à nouveau dun capteur de 108 mégapixels. Ce capteur sera le successeur du HM1 - le capteur du S20 Ultra - selon @UniverseIce.

Galaxy S21 Ultra , Toujours 108MP, le capteur est le successeur du HM1 - Univers de glace (@UniverseIce) 19 août 2020

Lapproche de Samsung avec ce capteur consiste à combiner des pixels, offrant un accès à des images énormes, mais produisant des images de 12 mégapixels par défaut dans le S20 Ultra ou de 27 mégapixels sur le Note 20 Ultra.

La théorie est quen utilisant un grand capteur, le site de pixels combiné est plus grand pour permettre plus de lumière, ou que vous pouvez recadrer ces images pour obtenir plus de détails - mais nous navons pas encore vu de cas définitif où avoir un capteur de résolution plus élevée donne en fait des résultats plus utiles, sans trop de bidouillage.

Il semble toujours que ce soit un cas de mise en place de ce capteur pour mettre 108 MP à larrière du téléphone, plutôt quen raison dun avantage tangible. Pourtant, les smartphones continuent dêtre un jeu de chiffres et nous ne doutons pas que ce sera toujours un appareil photo capable, non pas à cause de lénorme résolution, mais malgré cela.

Il reste encore beaucoup de temps avant de sattendre à voir le nouveau téléphone - nous ne nous attendions pas à ce que les nouveaux appareils phares de Samsung soient lancés avant février 2020.

Écrit par Chris Hall.