La série Galaxy S20 sera le premier appareil Samsung à obtenir Android 11

(Pocket-lint) - Samsung a fait de grands pas dans la façon dont il aborde les mises à jour Android. En lançant la série Note 20 , Samsung a confirmé quil proposerait trois générations dAndroid pour ces appareils - et il est maintenant allé plus loin en décrivant tous les appareils qui sont actuellement de qualité pour cette offre .

Dans la déclaration de la société sur ces détails, Samsung confirme également que le premier appareil en ligne à mettre à jour vers Android 11 sera la série Samsung Galaxy S20. Ce nest peut-être pas une surprise, car cest lun des principaux produits phares de lannée - mais de manière encourageante, Samsung confirme que cela se produira en 2020:

"La gamme Galaxy S20 sera également les premiers appareils Galaxy à recevoir la mise à niveau Android 11 plus tard cette année5, dautres appareils suivront peu de temps après", déclare Samsung dans un communiqué de presse.

Les antécédents de Samsung en matière de mises à jour ne sont pas bons. Souvent, il y a eu des retards importants pendant que la société met à jour et déploie les mises à jour avec ses propres ajustements logiciels (désormais inclus dans One UI) sur les appareils dans le monde entier.

Une partie du problème est quil ne sagit pas simplement de prendre la nouvelle version dAndroid et de la sortir - au fur et à mesure que vous utilisez les appareils Pixel, ou que vous navez besoin que de modifications mineures, comme cest le cas sur les appareils Nokia Android One . Au lieu de cela, il y a beaucoup de travail à faire et Samsung a un énorme volume dappareils, et de nombreuses variantes dappareil à prendre en charge, et cest avant que vous narriviez aux modifications de lopérateur ou du réseau.

Pour tous ceux qui ont acheté un appareil Samsung Galaxy S20, le fait que vous obtiendrez Android 11 cette année sera le bienvenu, mais Samsung a appliqué une petite note de bas de page à cette nouvelle. Cette note de bas de page se lit comme suit: "Cela peut varier selon le marché ou lopérateur."

Le temps nous dira à quel point cette variation est importante.

