(Pocket-lint) - Samsung sest engagé à mettre à jour ses appareils via trois générations dAndroid, ce qui est une excellente nouvelle pour les clients des derniers appareils, car cela signifie que vous pourrez conserver cet appareil pendant un an de plus, sachant que vous obtiendrez toujours le dernier logiciel.

Samsung ne sengage à aucune sorte de calendrier et la société na pas le meilleur bilan pour les mises à jour opportunes, mais il y a souvent un chevauchement entre les fonctions One UI et celles offertes par Android. Les nouvelles fournissent cependant une certaine assurance sur les appareils Galaxy.

Samsung est allé un peu plus loin, confirmant que les appareils suivants seront tous mis à jour pendant trois générations. Ce qui est intéressant, cest que Samsung sengage à fournir cette mise à jour pour certains appareils 2019 - la série Note 10 et la série Galaxy S10 par exemple - tout en sengageant dans les mises à jour des futurs appareils Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z et Galaxy Tab S.

Samsung a également déclaré que certains appareils Galaxy A bénéficieraient dune assistance de trois ans - et il semble que ce soit les appareils de premier niveau. Pour le Galaxy S20, le lancement sur Android 10 signifie que vous obtenez Android 11, 12 et 13. Cela devrait voir les mises à jour jusquen 2023, bien que cela dépende beaucoup du moment où Samsung publie ces mises à jour.

Au fur et à mesure que Samsung annoncera plus dappareils, cette liste changera, mais voici la liste actuelle au moment de la rédaction:

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 + 5G

Galaxy S20 +

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

Galaxy Tab S7 + 5G

Galaxy Tab S7 +

Galaxy Tab S7 5G3

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G4

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Écrit par Chris Hall.