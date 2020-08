Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un modèle a commencé à émerger récemment où Samsung lance sa série phare Galaxy S et Galaxy Note , suivie dun modèle «Lite», ou modèle plus abordable quelques mois plus tard.

Avec le lancement des Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra en mars 2020, des rumeurs ont commencé à circuler à propos dun Galaxy S20 Lite, ou Galaxy S20 Fan Edition (FE), comme on la appelé.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Galaxy S20 Fan Edition, ou Galaxy S20 Lite.

Septembre 2020 annoncé?

Octobre 2020 disponible?

La stratégie de Samsung avec ses appareils «Lite» a été de les annoncer plusieurs mois après la sortie des appareils les plus chers sur lesquels ils sont basés, mais il ny a pas de modèle standard de six mois ou neuf mois.

Le Samsung Galaxy S10 Lite a été annoncé en janvier 2020, neuf mois après la série S10. Le Note 10 Lite a également été annoncé en janvier 2020, cinq mois après le Note 10 et le Note 10+.

Il est donc un peu inconnu quand exactement nous verrons le Galaxy S20 Fan Edition apparaître, bien que des rumeurs suggèrent que le quatrième trimestre et octobre 2020 ont été lancés.

Samsung a un événement virtuel prévu le 2 septembre à la place du salon IFA de Berlin, donc peut-être que lappareil sera annoncé en septembre avec une disponibilité à partir doctobre 2020.

Moins cher que le Galaxy S20

Environ 580 £ / 760 $

Le Samsung Galaxy S10 Lite a commencé à 579 £ au Royaume-Uni et à 650 $ aux États-Unis, rasant quelques centaines du prix de départ de la gamme Galaxy S10.

Selon les rumeurs, le Galaxy S20 Fan Edition serait lancé à 900000 wons, soit environ 580 £ au Royaume-Uni ou 760 $ aux États-Unis, tous deux inférieurs au S20, comme prévu.

Différentes couleurs en Europe

Arrière en plastique

Étanchéité IP68

Sur la base des fuites, il semble que le Samsung Galaxy S20 Fan Edition suivra un design presque identique au Galaxy S20 mais changera le verre pour un dos en plastique. Nous ne serions pas surpris de voir du "glasstic" comme le Galaxy Note 20 standard et on dit quil y aura un certain nombre doptions de couleur en Europe.

On sattend à ce que le Galaxy S20 FE ait un module de caméra rectangulaire prononcé à larrière - comme les séries S20 et Note 20 les deux caractéristiques - et on dit quil a une caméra frontale perforée de 3,3 mm.

On pense que le Galaxy S20 Fan Edition mesure environ 161 x 73 x 8 mm - à peu près la même taille que le Galaxy S20 + - et il est censé avoir une résistance IP68 à leau et à la poussière .

Entre 6,4 et 6,5 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Plat, AMOLED

Sous le capteur dempreintes digitales daffichage

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition aurait un écran compris entre 6,4 et 6,5 pouces en fonction des fuites de rendu, ce qui le placerait entre le S20 et le S20 +. On dit également quil a un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz , comme loffre des modèles phares S20.

Un panneau AMOLED est attendu et une caméra frontale centralisée à perforation est également signalée. Les rumeurs suggèrent également que lappareil offrira un capteur dempreintes digitales sous lécran .

Sur la base des rendus, le Galaxy S20 Fan Edition aura un écran plat plutôt que courbé, comme le Galaxy S10 Lite.

Qualcomm Snapdragon 865 / Exynos 990

6 Go / 8 Go de RAM

Batterie 4500mAh

Les premières rumeurs entourant le Galaxy S20 FE suggéraient que lappareil offrirait le chipset Qualcomm Snapdragon 865 dans le monde entier, et non Exynos dans certaines régions, bien quun modèle avec Exynos soit également apparu.

Il est rapporté que le modèle Qualcomm aura 6 Go de RAM, tandis que le modèle Exynos est apparu avec 8 Go de RAM. Les rumeurs suggèrent également des modèles 4G et 5G.

Selon les rumeurs, la capacité de la batterie serait de 4500 mAh - la même que celle du Galaxy S20 +.

Triple arrière (12MP + 12MP + 8MP)

32MP avant

Selon les rapports, le Galaxy S20 Fan Edition aura une triple caméra arrière, comme le Galaxy S20 .

On dit que la composition de lappareil photo est proche du Galaxy S20 mais sans le plus grand capteur de téléobjectif de 64 mégapixels. Au lieu de cela, on dit quil est composé dun principal de 12 mégapixels, dun téléobjectif de 12 mégapixels et dun capteur ultra-large de 8 mégapixels, avec des capacités de zoom optique 3x.

Il est suggéré que la caméra frontale soit composée dun capteur de 32 mégapixels.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Fiable leaker Steve Hemmerstoffer a travaillé avec Pricebaba pour produire un certain nombre de rendus de la S20 Fan Edition. Quelques détails supplémentaires ont également été révélés, notamment la taille de lécran, les détails de conception et les mesures.

Le Samsung Galaxy S20 FE est apparu sur Geekbench avec un processeur Exynos 990 et 8 Go de RAM, suggérant quil pourrait y avoir une variante internationale après tout.

Leaker Ice Universe a tweeté quelques détails concernant les caméras Galaxy S20 Fan Edition.

Appareil photo Galaxy S20 FE :

50MP GN1

12MP IMX555 - Univers de glace (@UniverseIce) 26 juillet 2020

Le Galaxy Club a signalé que le Samsung Galaxy S20 FE comportera la même batterie que le Galaxy S20 +, soit une capacité de 4500 mAh. On dit également quil existe un certain nombre doptions colorées en Europe.

Le site sud-coréen The Elec a rapporté que le Galaxy S20 FE serait disponible en octobre 2020 et coûterait 900000 wons, soit environ 580 £ au Royaume-Uni et 760 $ aux États-Unis.

Leaker Ice Universe a tweeté que la Galaxy Fan Edition comprendrait le Qualcomm Snapdragon 865, un écran 120 Hz, une résistance à leau et à la poussière IP68 et une caméra frontale perforée. Il a également dit "prix sympa" et a affirmé que lappareil arriverait au quatrième trimestre.

Le Samsung Galaxy S20 Lite est apparu sur Geekbench avec le processeur Qualcomm Snapdragon 865 et 6 Go de RAM.

