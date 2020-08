Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après le Samsung Galaxy S10 Lite , il semble que Samsung se prépare également à lancer une version abordable du Galaxy S20 - cette fois appelée Samsung Galaxy S20 Fan Edition - ou FE en abrégé.

Nous avons vu des mentions de ce téléphone plusieurs fois auparavant, et il semble que la stratégie de Samsung consiste à proposer une version plus abordable de son produit phare environ 6 mois après la sortie originale. Limportant est le matériel de choix: la "version fan" est censée se rapporter au fait quelle est disponible dans le monde entier avec du matériel Qualcomm Snapdragon, plutôt quavec Exynos dans certaines régions.

De nouvelles images nous donnent un meilleur aperçu de ce téléphone, grâce au leaker fiable Steve Hemmerstoffer travaillant avec Pricebaba. À partir de ces images, vous pouvez voir que le design est proche de celui du Galaxy S20.

Le téléphone ressemble globalement au Galaxy S20 , bien quil soit dit que le panneau arrière se déplace vers le plastique plutôt que vers le verre. Le téléphone mesurera quelque part dans la région de 161 x 73 x 8 mm, tandis que le module de caméra est prononcé comme cela a été le cas pour les derniers appareils Samsung.

Lécran à lavant mesure environ 6,4 pouces avec un petit trou de perforation pour la caméra avant et il devrait offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi quun scanner dempreintes digitales sous lécran. Les appareils photo seraient proches du Galaxy S20, avec un téléobjectif principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un ultra-large de 8 mégapixels.

Les rendus divulgués ne révèlent pas beaucoup plus, mais nous nous attendons à ce que ce téléphone utilise le Qualcomm Snapdragon 865 et on dit quil pourrait y avoir des versions 4G et 5G. On dit quil offre également une étanchéité IP68.

Le Galaxy S10 Lite a été annoncé en janvier 2020, mais il semble que cette version pourrait apparaître plus tôt, avec des rumeurs suggérant quil pourrait être lancé en octobre 2020.

Écrit par Chris Hall.