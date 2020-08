Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé son premier smartphone pliable dans le Galaxy Fold au premier semestre 2019. Depuis lors, il a publié une version «fixe» de lappareil, suivie du Galaxy Z Flip qui se plie horizontalement plutôt que verticalement, et plus récemment, un deuxième génération du Fold in the Z Fold 2 .

La société ne devrait pas sarrêter là, bien que donnée à la fin de Galaxy Unpacked 2020 en août, elle a déclaré que les pliables et la 5G étaient les piliers de lactivité des smartphones de Samsung à lavenir.

Avec des rumeurs selon lesquelles un appareil Galaxy Z Fold moins cher est en préparation, voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur ce que nous nous attendons à appeler le Galaxy Z Fold Lite.

Lorsque Samsung a lancé la série Galaxy S10 , il a introduit un modèle moins cher appelé Samsung Galaxy S10e , offrant le même processeur mais réduisant certains aspects de conception, comme laffichage dun écran plat au lieu dun écran incurvé.

Après le S10e, Samsung a annoncé le S10 Lite , qui était un avant-goût des éléments de design que nous avons ensuite vus sur la gamme Galaxy S20. Bien quil ny ait pas de modèle e ou de modèle Lite pour la gamme S20, il existe pourtant un Note 10 Lite .

Nous nous attendrions à ce quun modèle moins cher du Galaxy Z Fold sappelle soit le Galaxy Z Fold e soit le Galaxy Z Fold Lite, bien que nous mettions notre argent sur ce dernier étant donné les derniers modèles de smartphones phares `` moins chers à lancer. portait la marque Lite. Il pourrait également sappeler Galaxy Z Fold 2 e ou Galaxy Z Fold 2 Lite. Il ny a rien de concret dans les rumeurs pour le moment, donc cela reste actuellement un jeu de devinettes.

Il a été initialement question que le Galaxy Z Fold Lite serait révélé aux côtés des Galaxy Z Fold 2 et Note 20 lors de lévénement Galaxy Unpacked du 5 août, mais il a ensuite été rapporté avant lévénement que Samsung avait reporté lappareil de pliage moins cher à 2021.

Pour le moment, on ne parle pas du moment où en 2021 un modèle moins cher du Galaxy Fold pourrait apparaître, mais comme des rumeurs ont déjà commencé à circuler à ce sujet, au moment du lancement du Galaxy S21 ou du Galaxy S30, ce nest peut-être pas une suggestion trop déraisonnable. Si tel est le cas, nous pouvons nous attendre à quelque chose vers le début du mois de mars - ce qui serait deux ans depuis la première révélation du Galaxy Fold original .

En termes de prix, 900 $ et 1100 $ ont tous deux fait lobjet de rumeurs. Comme le Galaxy Fold a été lancé pour un peu moins de 2000 $, cela rendrait le Fold Lite assez tentant pour de nombreux intéressés par les pliables mais ne voulant pas payer les prix élevés qui leur sont associés.

Il a été suggéré quun Galaxy Fold moins cher sacrifierait lécran externe afin de réduire les coûts. La charnière serait probablement la même que celle du Galaxy Z Fold 2, et lécran flexible ne sont pas vraiment des zones où les coins pourraient être coupés, mais cela signifie que des compromis devraient être faits ailleurs pour réduire de 1000 $ le prix. de loriginal.

Compte tenu des rumeurs sur le Galaxy Fold Lite, nous nous attendrions à un pli vertical plutôt quà un pli horizontal comme le Galaxy Z Flip . Nous nous attendrions également à une qualité de construction solide - probablement une combinaison de verre et daluminium - et il ne serait pas trop surprenant de voir une caméra perforée - peut-être juste une à lintérieur sil ny a pas décran externe.

Un brevet Samsung découvert par LetsGoDigital voit un appareil pliable avec un panneau de notification mince étirant la hauteur de lappareil à lavant. Cela pourrait suggérer que le Fold Lite pourrait avoir un petit écran à lavant juste pour les notifications afin que vous nayez pas à ouvrir lappareil pour voir ce qui se passe. Le même brevet suggère une imperméabilisation , mais nous doutons que cela aboutisse à un modèle Lite.

Le Galaxy Z Fold 2 dispose dun écran interne de 7,6 pouces qui présente UTG comme le Galaxy Z Flip, tandis que le Galaxy Fold dorigine a un écran de 7,2 pouces avec un revêtement en plastique.

Il nest actuellement pas clair si le Galaxy Z Fold Lite offrirait le même écran interne que le Fold ou le Z Fold 2, bien que compte tenu des problèmes du Fold, nous espérons que Samsung optera pour loption UTG.

À lextérieur, le Galaxy Fold dispose dun écran de 4,6 pouces, tandis que le Galaxy Z Fold 2 dispose dun écran de 6,3 pouces. Il se peut que le Galaxy Fold Lite noffre aucun écran externe, ou peut-être quil offrira le panneau de notification comme le suggère le brevet.

Cest le matériel qui, selon nous, est susceptible de subir le plus gros succès par rapport au Galaxy Fold ou au Galaxy Z Fold 2. Comme nous nous attendons à ce que Samsung propose un Fold Lite avec le même mécanisme de charnière que le Galaxy Z Fold 2 - ou certainement très similaire - nous soupçonnons que ce seront les éléments du processeur, de la RAM, du stockage et de la batterie qui pourraient réduire les coûts afin de réduire les coûts.

Bien sûr, tout cela nest que spéculation pour le moment, mais il ne serait pas trop surprenant de voir le chipset Qualcomm Snapdragon 765 à bord au lieu du Snapdragon 865 phare par exemple, et nous ne nous attendons pas non plus à 12 Go de RAM comme le Fold original. . Si le SD765 est utilisé, le Fold Lite serait 5G car son processeur a intégré la 5G.

Contrairement à ce que nous pensons cependant, Max Weinbach a tweeté suggérant que le Z Fold Lite aurait le Qualcomm Snapdragon 865 mais sans prise en charge de la 5G . Il a cependant dit que les choses pouvaient changer.

Un autre domaine qui peut prendre un petit coup est le département de la caméra. Le brevet repéré par LetsGoDigital suggère une triple caméra arrière avec un troisième objectif carré, suggérant un objectif zoom périscope. Il y a aussi deux caméras selfie à lavant dans le brevet. Rien ne permet cependant de penser que le brevet concerne le Galaxy Z Fold Lite.

En termes de caméras, il ne serait pas trop surprenant de voir le système Galaxy Note 20 à bord. Nous soupçonnons que la composition de la Note 20 Ultra augmenterait trop les coûts, mais on ne sait jamais. Lorsque dautres rumeurs apparaîtront sur la composition de lappareil photo du Galaxy Fold Lite, nous ne manquerons pas de linclure ici.

Voici toutes les rumeurs entourant le Galaxy Z Fold Lite que nous avons entendues jusquà présent.

Sammobile a déclaré quun rapport en provenance de Corée du Sud suggérait que le Samsung Galaxy Z Fold Lite devait être annoncé le 5 août aux côtés du Galaxy Z Fold 2, mais il a été retardé jusquen 2021 et coûtera 1 million de wons - ce qui serait moins de 900 $ ou 700 £.

LetsGoDigital a publié des rendus basés sur un brevet Samsung qui montre un appareil pliable avec un petit panneau de notification à lavant.

Max Weinbach a suivi un tweet disant que le Galaxy Fold Lite serait construit en aluminium et en verre, serait doté du processeur Qualcomm Snapdragon 865 mais noffrirait pas la 5G.

Cela pourrait changer car ces informations ont tendance à changer rapidement, en particulier lorsque vous entendez parler dun appareil pour la première fois. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 12 mai 2020

Selon la rumeur, Samsung annoncerait un Galaxy fold e, qui coûterait 1100 $. Il a également déclaré que la société travaillait sur trois pliables, deux avec des écrans en plastique et un avec du verre ultra-mince.

Écrit par Britta O'Boyle.