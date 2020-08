Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Samsung Galaxy Note 20 est disponible en deux tailles décran différentes et une gamme de couleurs. Et, bien sûr, vous obtenez également le légendaire stylet S Pen. Le plus petit Note 20 a un écran 6,7 pouces 60 Hz tandis que le Note 20 Ultra vous offre un écran 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz.

Il y a aussi un appareil photo amélioré sur lUltra avec un zoom optique plus long et un capteur de 108 mégapixels. LUltra est 5G uniquement tandis que le Note 20 standard est disponible en versions 4G et 5G.

Vous pouvez vous procurer une paire gratuite de Samsung Galaxy Buds + (dune valeur de 159 £), lors de la précommande du nouveau Galaxy Note 20 de Samsung UK à 849 £. Obtenez dès maintenant loffre gratuite Galaxy Buds + . Cette offre sétend également au Note 20 5G et également au Note 20 Ultra 5G plus grand.

Voici les principales offres de réseau, de revendeur et de Note 20 sans carte SIM. Nos widgets sont mis à jour en temps réel et affichent également le coût total de possession. Cest le coût mensuel sur toute la durée du contrat, ajouté aux frais initiaux.

Voici toutes les meilleures offres pour le Note 20 et le Note 20 Ultra.

Au Royaume-Uni, vous pouvez commander la série Galaxy Note 20 auprès de Carphone Warehouse / Currys PC World, EE, O2, Sky Mobile, Three et Vodafone.

Carphone Warehouse dispose dun outil pratique sur son site qui vous permet de vérifier si vous êtes éligible pour une mise à niveau. Découvrez si vous pouvez effectuer une mise à niveau dès aujourdhui . Si vous pouvez effectuer une mise à niveau dès aujourdhui, Carphone Warehouse propose des offres spécifiques de mise à niveau uniquement qui ne sont pas disponibles pour les nouveaux clients.

Écrit par Dan Grabham.