Samsung Galaxy Z Fold 2 officiel avec un design beaucoup amélioré

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé un certain nombre de nouveaux appareils lors de son événement virtuel Unpacked, notamment la série Galaxy Note 20 , la Galaxy Watch 3 et la deuxième génération de son téléphone pliable Galaxy Fold.

Le Galaxy Z Fold 2 présente un design raffiné, offrant un écran externe plus grand, un boîtier de caméra arrière assorti au Note 20 et une caméra perforée centralisée à lavant et à lintérieur, ainsi que de nouvelles couleurs - Mystic Bronze et Mystic Black. Il y a aussi une charnière redessinée.

Samsung na pas encore révélé toutes les spécifications complètes du Galaxy Z Fold 2, donc pour le moment, les résolutions décran, les mesures et le matériel sont inconnus. Nous nous attendons cependant à un matériel phare, probablement le processeur Qualcomm Snapdragon 865 Plus avec au moins 12 Go de RAM et des capacités 5G .

Il y a un écran externe de 6,2 pouces à lavant - augmenté de lécran externe de 4,3 pouces sur le Fold dorigine - et une fois déplié, le Galaxy Z Fold 2 dispose dun écran de 7,6 pouces. Lécran principal a Samsung Ultra Thin Glass sur le dessus, comme le Galaxy Z Flip.

Le prix et la disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold 2 nont pas encore été révélés, mais une page de pré-inscription est ouverte sur le site Web de Samsung vous permettant de vous inscrire pour plus dinformations. Samsung a annoncé quil en révélerait plus le 1er septembre, les précommandes commençant également ce jour-là.

En attendant, vous pouvez lire notre fonction de synthèse des rumeurs sur le Galaxy Z Fold 2 qui compile toutes les fuites entourant lappareil.

Écrit par Britta O'Boyle.