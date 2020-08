Voici le Samsung Galaxy Fold 2 dans toute sa splendeur en or rose

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung est sur le point de révéler la prochaine génération de son Galaxy Fold - le Galaxy Z Fold 2 - lors de son événement Unpacked le 5 août, mais pour ceux qui ne peuvent pas attendre, des images haute résolution ont été divulguées en ligne avant le lancement.

Serial leaker Evan Blass a partagé un flux dimages des prochains appareils de Samsung sur son fil Twitter. Les rumeurs de Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 et Galaxy Note 20 ont toutes été révélées dans un certain nombre dimages par Blass, aux côtés dimages cristallines dun Galaxy Z Fold 2 en or rose.

Les images du Galaxy Z Fold 2 montrent un design raffiné par rapport au Fold original , avec un écran externe beaucoup plus grand et une charnière nettement améliorée. La couleur or rose correspond également à tous les teasers officiels de Samsung entourant lévénement et lappareil est certainement ravissant sur ces images.

Les rumeurs précédentes suggèrent que le Galaxy Z Fold 2 aura un écran de 7,7 pouces lorsquil est déplié avec un écran externe de 6,23 pouces. On pense que le Qualcomm Snapdragon 865 Plus récemment annoncé pourrait être sous le capot, ce qui signifie à nouveau les capacités 5G et il a été suggéré que les options de stockage commenceraient à 256 Go de stockage avec 512 Go en option. On dit que la batterie a une capacité combinée de 4365 mAh.

Lévénement Samsung Galaxy Unpacked aura lieu le 5 août à 10 h HE, 7 h HP, 15 h heure du Royaume-Uni. Vous pouvez lire notre fonction Samsung Galaxy Unpacked pour savoir à quoi nous nous attendons et comment regarder lévénement virtuel.

Écrit par Britta O'Boyle.