Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après toutes les rumeurs , cest désormais officiel: les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont là.

Les téléphones Galaxy haut de gamme sont tous équipés dun stylet intégré, appelé S Pen, qui définit la manière dont ces appareils peuvent être utilisés.

Évaluation du Samsung Galaxy Note 20

Test du Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Et 2020 apporte des fonctionnalités plus avancées dans lapplication Notes, avec la reconnaissance de lécriture manuscrite, lalignement et la sortie dans divers formats.

Bien quil y ait eu quelques critiques pour labsence de toute nouvelle fonctionnalité, le Note 20 est disponible en option 5G, tandis que lUltra nest disponible quen 5G. Lobjectif est dassurer une connectivité rapide à lépreuve du futur.

Les principales différences entre la Note 20 et la Note 20 Ultra sont centrées sur la taille de lécran - 6,7 pouces (60 Hz) contre 6,9 pouces (dynamique 120 Hz) - et la disposition de la caméra. LUltra obtient le capteur de résolution plus élevée, à 108 mégapixels, et un zoom optique plus long.

En termes de prix, le Note 20 commencera à 849 £ / 949 $, tandis que lUltra a un prix demandé plus élevé de 1179 £ / 1299 €. Vaut-il le prix demandé? Lisez nos premières impressions pratiques sur les Note 20 et Note 20 Ultra pour voir ce que nous avons fait de chaque appareil.

Écrit par Mike Lowe.