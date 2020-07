Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous pouvez maintenant pré-commander le Galaxy Z Flip 5G de Samsung - le modèle 5G du pliable quil a lancé cette année - en tant quappareil déverrouillé sur Samsung.com aux États-Unis. Il commence à 1449,99 $ - 70 $ de plus que le modèle LTE dorigine.

Il noffre pas seulement une connectivité 5G améliorée; le Galaxy Z Flip 5G est également livré avec un processeur Snapdragon 865 Plus légèrement meilleur. À part cela, cependant, les deux téléphones semblent être exactement les mêmes sur le papier. Pocket-lint na pas eu loccasion de tester lappareil en personne pour voir à quel point il tient debout.

Nous avions initialement pensé que le Galaxy Z Flip 5G apparaîtrait au Galaxy Unpacked cet été, mais Samsung la annoncé plus tôt ce mois-ci.

Néanmoins, Samsung devrait annoncer plusieurs autres appareils lors dun événement Galaxy Unpacked récemment annoncé, prévu pour le 5 août. Ce sera un événement virtuel. Certains des appareils attendus incluent le Galaxy Note 20 et un nouveau Galaxy Z Fold 2, qui prendrait en charge la 5G et serait un appareil de la taille dune tablette.

Le Galaxy Z Flip, en revanche, ressemble plus à un téléphone à clapet, se pliant en deux pour devenir un appareil plus petit et plus compact.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G est disponible en précommande dès maintenant en bronze ou gris. Il devrait commencer à être expédié le 7 août. À ce stade, il sera également disponible en version opérateur et déverrouillée en ligne auprès de détaillants tels que AT&T, Best Buy, T-Mobile, Amazon et même le propre site de Samsung.

Écrit par Maggie Tillman.