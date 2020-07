Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung annonce généralement deux séries phares de smartphones chaque année - le Galaxy S et le Galaxy Note - le premier étant lancé au premier semestre et le second au second semestre.

Avec le Galaxy Note 20 devant être officiellement dévoilé le 5 août, toutes les têtes se tourneront alors vers le prochain Galaxy S, qui pourrait sappeler le Galaxy S21 ou le Galaxy S30.

Cest tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur ce à quoi nous pouvons nous attendre pour les prochains smartphones Samsung Galaxy S.

Probablement Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra

Galaxy S30 est possible

Avant larrivée du Samsung Galaxy S20 , la stratégie de dénomination des appareils Galaxy S de Samsung était facile à prévoir car la société suivait les nombres séquentiels.

Cependant, après que Samsung est passé du Galaxy S10 au Galaxy S20 en 2020, il est maintenant plus difficile de déterminer comment le prochain Galaxy S sappellera à lavenir. Nous investirions notre argent sur le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra, car cela serait également lié à lannée, mais la société pourrait également utiliser le Galaxy S30.

Pour linstant, Samsung na pas confirmé le nom du prochain appareil Galaxy S, mais comme la plupart des rumeurs lappellent le Galaxy S21, cest ce que nous y ferons référence dans cette fonctionnalité jusquà ce quil y ait des preuves à lappui suggérant le contraire.

Devrait être annoncé en février 2021

Probablement en vente à partir de mars 2021

Samsung annonce généralement la gamme de smartphones Galaxy S en février, suivie dune sortie en mars, nous nous attendons donc à la même chose pour 2021.

Le Samsung Galaxy S9 a été annoncé le 25 février et en vente à partir du 16 mars. Le Galaxy S10 a été annoncé le 20 février et en vente à partir du 8 mars et le Galaxy S20 a été annoncé le 11 février et en vente à partir du 6 mars.

Nous nous attendons à ce que la série Galaxy S21 soit mise en vente le 5 mars ou le 12 mars, mais nous ne faisons que faire une supposition éclairée pour le moment.

En termes de prix, nous nous attendons à ce que les appareils soient dans un stade similaire à leurs prédécesseurs, le Galaxy S21 étant le moins cher et le Galaxy S21 Ultra - sil y en a un - lappareil phare.

Design haut de gamme en verre et métal

Une refonte radicale peu probable

La série Samsung Galaxy S20 a apporté quelques modifications sur le plan de la conception par rapport à la série S10 (en ignorant le S10 Lite ), en déplaçant le boîtier de la caméra à larrière du centre vers le coin gauche.

Lavant est cependant resté en grande partie inchangé avec une caméra perforée au centre de lécran en haut. On ne sait pas encore si Samsung changera radicalement la conception du Galaxy S20 - nous nous attendons à voir des changements, mais nous ne nous attendons pas à voir une refonte complète.

Un boîtier étanche avec un arrière en verre et un cadre en métal restera probablement pour le Galaxy S21 avec de nouvelles options de couleur.

Le plus gros changement pourrait survenir si Samsung réussit à proposer une caméra frontale sous écran, mais il ny a quune seule rumeur pour dire que cest une possibilité jusquà présent. Si les choses restent essentiellement les mêmes, attendez-vous à ce que le Galaxy S21 Ultra ressemble à nouveau au produit phare, comme le fait le S20 Ultra .

Encore trois tailles?

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Bords courbes

Le Samsung Galaxy S20 dispose dun écran de 6,2 pouces, le S20 + dun écran de 6,7 pouces et le S20 Ultra dun écran de 6,9 pouces. Tous ont des bords incurvés et tous ont une résolution Quad HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz .

Nous nous attendons à des tailles daffichage similaires dans les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra - sil y a encore trois appareils - et nous nous attendons à voir à nouveau le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous nous attendrions également à des écrans incurvés, du moins sur les S21 + et S21 Ultra.

Exynos 991/992 ou 1000 / Qualcomm Snapdragon 875

Options de stockage de 128 Go / 256 Go

5G

Il a été suggéré que le Samsung Galaxy S21 Ultra fonctionnera sur lExynos 1000 non annoncé - un chipset 5 nm censé concurrencer le Qualcomm Snapdragon 875 non annoncé - que la version américaine de lappareil offrira probablement.

En ce qui concerne les Galaxy S21 et S21 + standard, il est actuellement difficile de savoir quels chipsets les alimenteront, mais lExynos 991/992 (nom toujours non confirmé) a été suggéré. Il a également été affirmé quil y aurait des variantes 5G des trois appareils et quelles seraient proposées dans des options de stockage de 128 Go et 256 Go.

En termes de capacités de batterie, le S21 Ultra est susceptible davoir le plus gros, suivi du S21 + puis du S21.

Caméra frontale sous écran?

Caméra principale 150MP selon la rumeur

OIS sur la caméra frontale?

Samsung proposera sans aucun doute un gros focus sur lappareil photo de la gamme Galaxy S21, en particulier dans le cas du S21 Ultra. Il a été question dune caméra selfie sous-écran, ainsi que de lOIS sur la caméra frontale et il a également été question dun capteur de 150 mégapixels en cours de fabrication.

Pour le moment, les rumeurs sur la configuration de la caméra que chacun des appareils Galaxy S21 offriront sont rares, mais cela changera dans les mois à venir, alors surveillez cet espace.

Voici toutes les rumeurs entourant le Samsung Galaxy S21, ou Galaxy S30.

Le chipset Snapdragon de nouvelle génération de Qualcomm ne sera pas dévoilé avant la fin de 2020, mais Roland Quandt de WinFuture a déclaré sur Twitter quil sappelait Snapdragon 875 SoC avec le nom de code SM8350.

Le nouveau processeur de périphérique mobile devrait être construit sur un processus de 5 nm, Qualcomm utilisant une combinaison architecturale à grand cœur Cortex X1 et Cortex A78. On sattend à ce quil soit utilisé dans les modèles américains du Galaxy S21, du moins le modèle Ultra.

Un fuiteur appelé Mauri QHD a affirmé sur Twitter que le Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait utiliser un chipset Exynos 1000 inopiné de 5mn, tandis que le Galaxy S21 opterait pour lExynos 991 ou 992 sans GPU AMD. Le leaker a mis un point dinterrogation à côté du Galaxy S21 +.

Sammobile a rapporté que ses sources affirmaient que Samsung fabriquait trois modèles pour la série Galaxy S21, susceptibles de sappeler Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra - bien que les noms puissent changer.

Le site a également déclaré que les numéros de modèle des variantes 5G sont SM-G991, SM-G996 et SM-G998 et quils sont en développement avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go.

Sammobile a rapporté que Samsung testait apparemment deux prototypes Galaxy 21 - lun avec un capteur avant de 1/2 pouce qui, selon lui, a probablement une résolution de 48 MP et lautre avec un capteur de 1 / 2,55 pouce avec une résolution de 12 MP et OIS.

Leaker Ice Universe a tweeté disant que Samsung envisageait dutiliser dabord la technologie de caméra sous-écran sur le Galaxy S21 et testait la technologie.

Un rapport est apparu sur Clien affirmant que Samsung développait un capteur de 1 pouce de 150 mégapixels utilisant la même technologie Nonacell que le Samsung Galaxy S20 Ultra. La rumeur ne dit pas que le capteur sera utilisé dans le Galaxy S21, mais il est possible quune version de celui-ci le soit.

Écrit par Britta O'Boyle.