Nous avons maintenant les prix pour Samsung Note 20 et Galaxy Buds Live

(Pocket-lint) - Samsung est lune des pires entreprises à avoir réussi à garder des secrets avant les lancements et fidèle à la forme, nous en savons maintenant énormément sur ce qui se passe lors de son événement du 5 août .

Nous savions quil y avait cinq appareils , puis nous savions lesquels et maintenant grâce à MySmartPrice nous connaissons les prix de certains dentre eux en euros.

Il semble quil y aura des variantes 4G et 5G de la série Note 20 qui comprendront les standards Note 20, Note 20 Plus et Note 20 Ultra. Nous ne savons pas si toutes les variantes arriveront dans tous les pays - par exemple, le Royaume-Uni pourrait ne pas obtenir les versions 4G.

Nous pensons également que lévénement verra lannonce du Galaxy Z Fold 2 de deuxième génération et des derniers Galaxy Tab S7 et S7 + , Galaxy Watch 3 ainsi que de véritables écouteurs sans fil sous la forme des Galaxy Buds Live .

Samsung Galaxy Note 20 4G 256 Go: 999 EUR

Samsung Galaxy Note 20 4G 256 Go: 1099 EUR

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512 Go: 1449 EUR

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 Go: 1349 EUR

Samsung Galaxy Buds Live: environ 189 EUR

Nous savons déjà quune fois de plus, Samsung proposera une variante différente du Note 20 pour les États-Unis et la Chine avec la plate-forme Snapdragon 865 de Qualcomm plutôt que son propre matériel Exynos.

Écrit par Dan Grabham.