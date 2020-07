Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a confirmé les produits quil lancera lors de son événement Unpacked mercredi prochain, 5 août 2020.

Il a publié une bande-annonce avec cinq produits silhouettés sur un fond noir, mais une fois allégés (comme nous lavons sur limage ci-dessus), il est assez évident de savoir ce quils sont.

La société se vantait précédemment quil y aurait une quintette dappareils, et nous pouvons voir que ce seront les téléphones de la série Samsung Galaxy Note 20 (que lon pense être les Note 20 et Note 20 Ultra ), le Samsung Galaxy Z Fold 2 , le Galaxy Watch 3 , les vrais écouteurs sans fil Galaxy Buds Live et un produit que nous ne nous attendions pas à lancer pendant Unpacked: le Samsung Galaxy Tab S7 (et Tab S7 +).

On pensait que la tablette rivale iPad Pro / Surface était enregistrée pour la présentation IFA de Samsung, ou était discrètement placée entre les événements, comme dautres appareils Tab dans le passé. Cependant, vous pouvez clairement le voir derrière Watch 3 et Buds Live dans le teaser.

Le seul autre indice est le clin dœil au nouveau schéma de couleurs que Samsung semble adopter pour tous ses appareils cette année - le même ton brisé qui est apparu sur les invitations et la marque Unpacked précédemment.

Vous pourrez regarder Unpacked en direct ici sur Pocket-lint à partir de 17h BST mercredi prochain - cest 10h EDT sur la côte est des États-Unis.

Écrit par Rik Henderson.