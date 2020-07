Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Quelques jours avant un événement matériel, Samsung invite généralement les consommateurs à pré-commander tout ce quil est sur le point dannoncer, et cette année, ce nest pas différent.

Le prochain événement Unpacked 2020 de Samsung est prévu pour le 5 août 2020, date à laquelle il est prévu dannoncer le Samsung Galaxy Note 20 et quelques autres appareils. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Galaxy Note 20, sur la base de toutes les rumeurs et fuites jusquà présent, consultez notre guide ici . Samsung na pas encore annoncé lappareil, mis à part un très bref teaser et une brève fuite sur le site russe de Samsung. Néanmoins, vous pouvez maintenant en réserver un.

Techniquement, vous pouvez effectuer une réservation pour «le prochain Galaxy» sur le site Web américain de Samsung . Cest gratuit à faire; cela vous met simplement dans une file dattente pour les précommandes qui souvriront probablement une fois lévénement Unpacked terminé. Si vous en réservez un avant le 4 août et passez une précommande plus tard, vous recevrez un bon de 50 $.

Ce bon est valable pour une utilisation sur des «appareils portables, tablettes, PC et certains accessoires» via la boutique en ligne américaine de Samsung. Il expire le Black Friday cette année. Ainsi, même si vous devez toujours payer le prix fort pour le Galaxy Note 20 lorsque vous le précommandez, vous obtiendrez une belle offre de coupon à utiliser sur autre chose.

Pour réserver un Galaxy Note 20, entrez simplement votre nom, votre adresse e-mail et votre code postal, puis sélectionnez si vous souhaitez un appareil déverrouillé ou celui dun opérateur.